日本星二代不只木村光希　UTA因外婆樹木希林一句話踏上模特之路

木村拓哉的15歲細女木村光希（Koki）去年出道成日本時裝界超級新星，極速登上日本及亞洲其他時尚雜誌封面。 同時期日本另有一男性時尚新星誕生，說的是本木雅弘的兒子、樹木希林的外孫——內田雅樂，憑著職業籃球員的身形加上父親的英俊面孔殺入時裝界，去年登上男裝周舞台，今年便已成為第一行觀眾，前途無可限量。 撰文：laisinsang

出席巴黎2019秋冬男裝周，身穿LOEWE的內田雅樂。（網上圖片）

最近看19秋冬男裝周的街拍，Jonathan Anderson那條經典的LOEWE反腳牛仔褲人人穿上後，看上去腳都會短幾吋，但一位俊俏而不失剛陽氣息的高大男孩卻成功克服演繹得十分好看，可想而知他本身有多高大。一查之下才知道這位大耳朵、濃眉大眼，超長腿少年，原來正是日本男星本木雅弘公子，藝名UTA的內田雅樂，論演藝家勢他可能比木村光希有過之無不及。

小時候跟外祖母樹木希林合照（網上圖片）

除了父親本木雅弘是前莊尼偶像苦柿隊成員兼日本影帝外，母系方面更是盡得音樂和電影演出的優秀血統。媽媽是曾演出電影《東京鐵塔》的女星內田也哉子，外祖父是搖滾明星内田裕也，外祖母是性格演員樹木希林，前衛的倆口子數十年前便拍半裸照登在雜誌上。原來雅樂成為模特兒亦與已故的婆婆有關，雖然早在兩歲便以童星之姿演過 NHK 大河劇，但之後並未馬上加入藝能界，而在瑞士讀中學時愛上時裝，因為婆婆對他說「衣服是反映內心的鏡子，可客觀審視自己」，令UTA決心向模特之路進發。

2004年《SWITCH》雜誌（網上圖片）

熱愛籃球身高1.95米內田雅樂去年6月與巴黎著名模特公司Success Models簽約，首次走上巴黎男裝周天橋，已經獲得兩大國寶品牌COMME des GARÇONS 與UNDERCOVER選用，尤其是玲姐設計的前者一向少有起用東方面孔，就算是其家庭背景有所幫助，他的氣勢也沒有失禮。9月中樹木希林病逝，UTA在個人IG貼出多張合照悼念，但很快就收拾心情飛到米蘭為Tod's 19春夏系列行騷，表現出專業精神。

Comme des Garçons Homme Plus 19春夏（Vogue）

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在歐洲時尚舞台出道後，繼承了爸爸濃烈的男人味卻仍有無限的青春感令UTA轉眼又成為當紮的日本時裝名人。去年11月拍攝過森山大道主理的Saint Laurent黑白廣告，12月Dior Men在東京舉行19早秋大騷，UTA便改以觀眾身份出現與Bella Hadid、A$AP等紅人合照，到今年巴黎的19秋冬男裝節，同樣從天橋走到台下睇LV、LOEWE、CDG、Dior等大騷。

其實香港都有不少星二代、三代出道，憑名氣和美貌獲得時尚名牌垂青，邀請看時裝展或拍攝照片，但多數都令人覺得有啼笑皆非濫竽充數的感覺。有時真的不得不羨慕日本人，人家的星二代真的有身段有樣貌有氣質，你幾時見過香港明星改出「雅樂」（本來是GAGAKU，但選擇讀作「歌」UTA）那麼漂亮的名字（雖然UTA憶說，小學時還是很討厭這個奇怪的名字）？即便跟他混在一群的朋友都是真的cool kids（他們組成了Hip hop組合 @b.s.t.a_family），不像我們那些KOL自拍以外只會吃喝玩樂。

有其父必有其子，父親本木雅弘高大有型，年輕時曾拍攝全裸寫真集。（網上圖片）

假以時日，內田雅樂必定會成為阿部寬、伊勢谷友介之後，又一從時裝天橋跨越演藝界的超級巨星。