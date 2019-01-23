【FW19男裝周】川久保玲從黑暗中尋找美麗　再度回到Punk的時光

在黑暗中尋找美麗，是今季COMME des GARÇONS Homme Plus FW19的中心思想，不論從衣服、妝髮及場地，顯然都處於一種暗黑模式之上。

龐大的想像力，使川久保玲在各種幻想中隨意飛行，她曾經說過：「我討厭描述設計風格。」她亦是一個極其反對「風格」的設計師，並利用有限的「語言」，去擴展無限的創作空間。活在高度商業化的社會下，特別在時裝界，做自己卻很困難，但偏偏川久保玲卻一如既往「做自己」。老實說，身為一個創造者，絕對不要活在別人的眼中，正如這位時裝教母般，就算踏入七十五歳，今時今日她還是有一種銳利的目光，像是把所有人事物，通通都看透了。

川久保玲對黑色的愛，如鑽石般恆久遠（網上圖片）

時裝本來就是品味的彰顯，每個品牌都具有與眾不同的精神及特色，亦是設計師與世界進行對談的良機，而她所做的「美」，向來都是無視慣例，也是讓大家紛紛佩服這個女子的原因之一。

COMME des GARÇONS Homme Plus FW19（HERO）

談到黑色，它的好與壞，其實只在於你對它的看法，從正面來看，它代表神秘、沉默、嚴肅、靜寂等，而從反面來看，則卻有恐怖、黑暗、悲哀等意義，黑不單單只是黑而已。向來黑色都是川久保玲的保護色，一路以來她不但讓「黑」變出層次來，同時亦把它變為一種態度。今季COMME des GARÇONS Homme Plus FW19時裝騷，將時尚媒體通通聚集至巴黎一個細小的地下室中，人們就像沙丁魚一樣，擠滿了該場地，來見證此黑暗的來臨。當場地響起音樂時，低音卻是如此響亮，響亮的程度，足以讓模特兒從黑暗中走出光明。

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華麗皮革外套、半透明漁網上衣，並運用大量暗黑色調，都是時裝騷的重點之一。另外，模特兒一身誇張搖滾妝髮，嘴唇紛紛塗成黑色或金屬藍色，亦再次掀起了70年代的龐克風潮。不難發現的是，這次衣服設計明顯「拉長」了，例如把一件西裝外套變成一件長身外套，你有會否再度入手？川久保玲所設計的衣服中，都能夠從中找到某種特別意義。是次她所傳遞的宇宙觀裡，其實黑暗與光明都是相同的，它們兩者總是相互依存的關係，而且缺一不可。

黑色與Punk同樣是川久保玲設計愛用的素材（網上圖片）

愛好與崇尚某個名牌，本來就是非常主觀的訴求，但勇於走自己的路，原創性才是重要的關鍵。設計要有故事，才會更加動人，用衣服變成「語言」，並傳達發人省思的訊息，這才是川久保玲所重視的一環。

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