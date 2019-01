Dior SS19高訂時裝系列以馬戲團為藍本　打造精彩絕倫的馬戲表演

高訂時裝周緊接著男裝周在巴黎上映,Dior作為富有濃厚歷史背景的品牌,一直以來都是高訂時裝周的常客。來到2019年,品牌今次選擇了以Christian Dior先生十分喜歡的馬戲團作為主題。

(網上圖片)

一直以來,Dior都與馬戲團結下不解之緣,亦是經常出現在Dior時裝秀的題材之一。當年Christian Dior先生尤其喜愛觀看Cirque d’hiver(冬日馬戲團)的馬戲表演。在1950年,品牌在倫敦的The Savoy酒店舉辦夏季時裝秀,並被稱為Dior 'circus' Comes To Town。之後的1955年,Richard Avedon拍攝的「Dovima With Elephants」舉世聞名,而這張相片正正是在Cirque d’hiver拍攝。名模Dovima穿上Dior的高訂服飾,站在大象之間,擺出一個又一副個優雅高貴的姿勢。甚至去到John Galliano入主Dior的時代,馬戲團都經常出現。就如2007年的高訂系列,模特兒穿上七彩繽紛的服飾,抹上鮮色的眼影,徐徐走在伸展台上。

而由Maria Grazia Chiuri操刀的「馬戲表演」選址Musée Rodin(羅丹美術館),為了完美地重現場地,品牌用上了兩個多星期去打造佈景。Dior把美術館搖身一變成為了模特兒們的伸展台,上演一場另類的馬戲表演。

時裝秀選址Musée Rodin(羅丹美術館)舉行,為了完美地重現場地,品牌用上了兩個多星期去打造佈景。(品牌提供照片)

今次的時裝秀,除了有模特兒還有馬戲表演者,品牌還請來了全女班的Mimbre馬戲團與模特兒一起「表演」,她們不時做出倒立、拱橋等高難度動作,更以身體築起人橋。而在「橋」下徐徐走過的模特兒化上小丑煙燻妝,戴上釘滿亮片的面紗及帽子。這次系列有優雅的長裙、具剪裁感的「小丑裝」、又有富有Gentlewoman感覺的西裝。穿上套裝的模特兒就像是馬戲表演中的馴獸師,其他模特兒的衣服上有的印上了動物、火焰等圖案,構成一個馬戲表演的情景。而這次用彩比以往較為鮮艷,除了用上亮金和亮橙色,更用上了更多化的色彩配搭。

+ 18 + 17 + 16

正如創作總監Maria Grazia Chiuri所說,每一套服飾都有其獨特的意義。Dior的時裝秀除了是一場馬戲表演,更訴說著女性的故事。

另外,「Christian Dior:Designer of Dreams」展覽即將於下月2日於倫敦Victoria and Albert Museum正式開幕。

----------------------------

為情人節增添更多意義!請即入去「01心意」平台支持願望成真基金會,捐款$214,香港01送您兩張「友人抱抱音樂會」門票,同您一齊重新定義214。門票數量有限,送完即止。(推廣日期:1月9日至1月21日)反應熱烈!加推至1月23日!https://heart.hk01.com/zh/project/10076