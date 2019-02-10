英倫品牌大盤點（下）： McQueen、Oliver Spencer主打年輕路線

先前為大家介紹過幾個英國高品質的男士服裝品牌——英倫品牌大盤點(上)，今天要繼續為大家來看，還有哪些品牌也是不僅時尚，在品質方面也是無可挑惕。讓你想要添購新的戰袍的時候，這些品牌絕對都是可以當第一選擇。

1）Oliver Spencer

Oliver Spencer是個比較年輕的品牌，於2002年由設計師Oliver Spencer創立的同名品牌。雖然品牌的歷史不是那麼悠久，但品牌推出不久之後很快就受到了像Rolling Stone、The Doves等知名歌手的愛戴。要說這Oliver Spencer獨一無二的特色，那一定是傳統的剪裁和街頭流行風的完美結合了。從他們推出的服飾就可以看出來，品牌充滿了英式複古雅痞的風格，有別於正式的西裝，Oliver Spencer的服飾時尚又不失紳士風範。

Oliver Spencer充滿了英式複古雅痞的風格，按圖看看它的設計為何會受年輕人愛戴▼

2）Emmett London

簡單粗暴但卻清晰明了的男裝品牌Emmett一直專注於高檔恤衫，有專門為正式場合打造的Formal，也有適合日常穿的Casual恤衫，或者還可以選擇Made to Measure定制一件獨一無二隻為你量身打造的恤衫。作為高檔設計師恤衫品牌，Emmett有上千種一流的布料供你選擇，除了經典的格紋款式，品牌設計師獨到的潮男眼光注定將為每一件恤衫添加一絲新鮮感。雖然，品牌以主打恤衫為主，但男士的一些小配件也可以在這裡找到，像領帶、袖扣、襪子等穿西裝用得到的配件。

Emmett有上千種一流的布料供你選擇，按圖看看它的經典西裝設計▼

3）Hackett

原汁原味的英國品牌Hackett London是一家主打精品服飾的知名品牌，產線提供以精巧工藝縫製而成的高品質男裝，以及一系列的高級配飾，都透出濃濃的英式品味。雖然Hackett家的男裝和眾多英國百年傳統老牌的西裝品牌相比資歷還淺很多，但他家在運動服飾領域和傳統休閒系列中可絲毫不佔下風。牛津劍橋每年在泰晤士河上的賽艇比賽，這個比賽就是由Hackett贊助。

精巧工藝縫製而成的高品質男裝正是Hackett的賣點，按圖看看品牌的設計▼

4）Alexander McQueen

Alexander McQueen品牌創辦人Alexander McQueen絕對是時尚圈內業界人士公認的鬼才，每一件出自他手的設計都充滿了天馬行空的創意。麥昆的設計，總是能完美地將本來看似完全不同風格的兩極融合在一起，在狂野和浪漫、傳統和現代中打造全新風格，在這個要有態度的時代裡，叛逆、龐克（Punk）、暗黑的Alexander McQueen絕對是不二之選。

天馬行空、叛逆、暗黑，按圖看看Alexander McQueen品牌的作品▼

5）Jack Wills

Jack Wills是一家以University Outfitters學院風而聞名的服裝品牌，在英國高中生和大學生中深受青睞。品牌主打英倫校園風，更是把Fabulously British註冊進了自己的商標。品牌創建於1999年，雖然Jack Wills是個年輕的95後，但卻十分愛好英國的傳統文化，致力於用年輕人的新方式詮釋傳統經典英倫風，在保留濃厚英倫印記的同時建立新穎時尚並獨一無二的品牌形象。

小資品牌Jack Wills近年蔚然成風，按圖看看它的設計如何能打入95後市場▼

【本文獲「世界高級品」授權轉載，原文：2019不能不知道的英國服飾品牌大盤點(下）】