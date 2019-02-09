英倫品牌大盤點（上）：百年經典Burberry、Dunhill老套依然？

說到英國，你會先想到哪個牌子？可能最先想到的就是幾個舉世聞名的奢侈品品牌。而身為世界紳士最多的英國，自然而然也當然有許多高級品牌，專為紳士量身打造時尚服裝，今天就要來為大家盤點，幾個你不能不知道的英國高級品牌，從西裝到休閒服飾完整介紹，讓你找到心目中的理想品牌。

1）Burberry

就算你沒買過Burberry的產品，也一定知道他家那經典的格子圖案。 Burberry是極具英國傳統風格的奢侈品牌，其多層次的產品系列滿足了不同年齡和性別消費者需求，知名度也享譽全球。 Burberry創辦於1856年，是英國王室御用品牌。 Burberry的風衣和香水在世界有很高的知名度，服裝帶有一股英國傳統的設計風格，以經典的格子圖案、獨特的布料、大方優雅的風格為主。除了服飾之外，Burberry也將產線延伸到了其它的領域，並將經典元素注入其中，推出頭巾、針織衫以及鞋履等相關商品。

Burberry是極具英國傳統風格的奢侈品牌！按圖看看Burberry近年的設計▼

2）Dunhill

Dunhill也是個很受大家歡迎的男士奢侈品牌，男士服裝集優雅、實用、創新於一身。休閒不失典雅，時尚不失成熟，精緻的剪裁考究就是Dunhill的特點，而許多知名藝人如貓王、邱吉爾等，都是Dunhill的忠實顧客。Dunhill在產品上的發展並沒有止步不前，從服飾到香水，從皮具到手錶，從飾品到鋼筆，現在品牌的男士產品已經包羅萬象。

Dunhill是屬於英國紳士的代表品牌之一！按圖看看Dunhill包羅萬象產品設計▼​

3）Gieves & Hawkes

這個受到英國王室特許的上男裝品牌。坐落在代表着英倫西裝最高水準街道Savile Row的Gieves & Hawkes成立於1785年，一直與世界上一流的裁縫和設計師有合作關係，在這200多年間一直為貴族紳士和王室設計服裝，就連英國女王的正式官服也是G&H設計的。英女王和查爾斯王子甚至還親自授予了代表最高榮譽和褒獎的王室徽章。 G&H最出名的要屬他的西裝訂制服務了，獨一無二的設計，精細別緻的剪裁，對西裝特別喜愛的男士們，可以考慮到這邊訂製一套專屬服裝。

英國王室都鍾情於Gieves & Hawkes！按圖看看G&H的吸引之處吧▼

4） Paul Smith

這個來自英國本土的輕奢設計師品牌最有標誌性的要屬它那個招牌彩條了。Paul Smith秉承着灑脫隨性的風格，所以總能在他的商品裏看出那一絲絲的英式幽默。時尚圈的人都說過：「如果說Burberry代表了英國的傳統經典，那麼Paul Smith絕對是英式趣味和幽默的代表了。」而Paul Smith想詮釋給大家的英式幽默就是內心的小叛逆，表面是紳士服裝，但卻在設計上有點特別的小心機，比如在襯衫的袖口上繡一個裸女。不過，從品牌的總體風格上來看，Paul Smith的設計主要還是以樸實和簡單為主，但俏皮的小細節卻又不會像傳統英倫紳士風那麼沉悶。

一看彩色直間，就會聯想到Paul Smith！按圖看看Paul Smith的其它設計▼

5）Belstaff

知名巨星碧咸（David Beckham）曾參與設計的英國品牌Belstaff創建於1924年，當時那件兼具保暖和透氣的防水外套使品牌聲名大噪，也是品牌初期引以為傲的特色，即使你對Belstaff的衣服不熟，但你可能曾經見過它不止一次，例如在電影《X-MEN》、《職業特工隊》等多部荷里活大片的演員服裝，都是Belstaff贊助的。除了防水透氣的外套，電單車皮褸也是Belstaff的熱賣人氣產品。

Biker款皮褸絕對是Belstaff的經典款色！按圖認識Belstaff這個品牌▼

【本文獲「世界高級品」授權轉載，原文：2019不能不知道的英國服飾品牌大盤點(上）】