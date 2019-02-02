LVMH去年業績創新高　4千多億收入就是Dior、LV和CELINE的功勞？

2018年，LVMH為Dior、Louis Vuitton、CELINE，宣佈了三項重要任命，而Kim Jones、Virgil Abloh、Hedi Slimane的到來，卻為各品牌帶來一場全新的時裝革命。 那麼LVMH業績再創新高，是否要歸功於三子的功勞？

LVMH董事長Bernard Arnault（網上圖片）

近日，LVMH宣佈其業績創下歷史高位，全年收入高達468億歐元（約4,201億港元），不但打破2017年紀錄，同時增幅更有10％。事實證明，過去幾年間，LVMH業務不斷進行改革，並看準Dior、Louis Vuitton、CELINE的強勢業績，從而加強最有「活力」的資產，推出一項迅速增長的新戰略。

Hedi Slimane把CELINE帶入全新時代（網上圖片）

一連串新人事新作風，想必就是戰略之一。Hedi Slimane入主CELINE、Virgil Abloh領導Louis Vuitton男裝系列，還有Kim Jones由LV「轉會」到Dior Homme，這些變動不單令某些消費者感到興奮，而且對於整體生意來說，三子的加盟，更是有利可圖。

Louis Vuitton男裝創意總監Virgil Abloh（Fashionista） 果然不出所料，該公司將其大部分增長，都歸功於Virgil Abloh身上，他大膽作風為LV帶來重大變化。儘管請了Abloh來領導LV，但LVMH肯定也不會放棄Kim Jones，該公司為了證明自己的眼光，請了才華橫溢的Jones帶領Dior，不但沒有令大家失望，他的設計美學以及所推動的聯乘企劃，促使Dior成為當前世界上最具人氣的男裝品牌之一。



LVMH聲明稿中也表明：「上年十月，CELINE第一場時裝表演，取得了全球性的成功。」一度讚揚Hedi Slimane把CELINE帶入全新時代，曾在Dior Homme工作而獲得好評的他，亦選擇在Phoebe Philo離職後，為其品牌進行革命性改革。

Virgil Abloh的大膽創意力為Louis Vuitton帶來重大變化（網上圖片）

LVMH董事長Bernard Arnault（Highsnobiety）

在如此亮眼的成績單下，更可證明奢侈品市場，仍然活得很好。LVMH董事長Bernard Arnault說：「在一個不明朗的環境中，我們可以依靠品牌魅力、團隊敏捷性，再次於2019年度，加強在其奢侈品領域的地位。」今次的業績，同樣也證實了LVMH做出了三個非常成功的決策，任命經驗豐富的設計師，各自保留各品牌的傳統，同時為他們注入新的活力。這些組合使傳統老牌Louis Vuitton與Dior，增添一絲街頭風格外，亦讓品牌紛紛進入千禧一代的市場中。

也許Virgil Abloh、Hedi Slimane和Kim Jomes的加盟，確實令LVMH更上一層樓，他們的力量也絕對不能小看，但是在背後領軍的Bernard Arnault，可能才是最有眼光的Big Boss。