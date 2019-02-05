【Fiji水羅生門】金球獎送水女郎控Fiji　肖像使用是非法還是…

在上月舉行了金球獎，有一位女士格外引人注目。她，不是Lady Gaga、亦不是任何一位出席頒獎禮的女星，而是Fiji的送水女郎。

（IG@kellethcuthbert）

金球獎當日有數位送水女郎，其中一位名為Kelleth Cuthbert，因為「完美攝鏡」在照片中而爆紅。在頒獎禮上，各個藝人在走完紅地毯後都會給予時間予傳媒拍照，而Kelleth Cuthbert就因為經常出現在不同藝人的照片，令大家都十分佩服她對鏡頭的敏感度，並稱她為Fiji水女郎（Fiji water girl）。而品牌Fiji亦因此增加了逾1,200萬美元（約9千4百多萬港元）收入。

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Kelleth Cuthbert因為Fiji而更廣為人知，但她近日卻向令她聲名大噪的Fiji提告，原因是公司在沒有得到她的許可利用她的肖像作行銷用途，而且沒有向她支付相關費用。

Kelleth Cuthbert的肖像被製成紙板。（網上圖片）

金球獎之後，Fiji以Kelleth Cuthbert的肖像製成紙板，並用作大型的行銷用途。不過，Kelleth Cuthbert則表示她與Fiji之間並沒有達成此協議，亦沒有認同過公司可以用她的肖像作附加用途，指品牌在「沒有合約、未經同意及沒有付款」的情況下使用她的肖像，控告Fiji Water Co.及其母公司the Wonderful Company。

Fiji亦就Cuthbert的控訴作出回應，除了指控訴沒有價值外，更表示「在金球獎之後，我們跟Cuthbert小姐達成了共識。」指Kelleth Cuthbert現時公然違反兩者之間的協定，相信品牌能在法庭上勝出訴訟。這件「羅生門」事件於外人而言確實難分誰對誰錯，只能慨嘆金錢是萬惡的根源！

Yung Lean。（網上圖片）

而說到Fiji水的趣事，另一則與瑞典音樂人Yung Lean有關。這位年輕音樂人的「sad boys」風格與美學廣為人知。Yung Lean曾拍下一張坐在超市購物車中並手持數支Fiji水的照片，及後出現了不少改圖，均是圍繞fiji水及「sad boys」美學。

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