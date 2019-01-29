日本設計師為衣服添上美麗回憶　小孩毛公仔、先夫畫作變訂製時裝

在速食時尚當道的時代，衣物壽命愈來愈短。由於衣服價錢便宜，使得人們對衣物的重視程度下降。回顧以往，古時社會中衣服所盛戴的文化意義更為深厚，不少傳統服飾都有代代相傳的意味，當中的手工或是圖案亦是工藝所在。現代社會正因速食時尚當道，衣服的深層意義正逐漸消失，甚至只淪為遮體或美觀之用。 衣櫥之中，有多少衣服是未曾穿著過又或只穿過一兩次就被棄掉？對於現代人而言，衣服除了用以蔽體外，又是否可以有更多的意義？

設計師中里唯馬（Yuima Nakazato）

來自日本的設計師中里唯馬（Yuima Nakazato）最新推出的訂製系列正正就是以回憶作為重心，並希望藉此延長衣物的壽命。設計師從不同人身上搜集了八件對他們而言別具意義的物件，並且施加「魔法」令它們重新。他把一位婦人丈夫生前的畫作轉化成一條連身裙；又將一名小孩最珍而重之的長毛公仔變成可愛的裙子，為舊物重新付予全新的生命。

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系列中用上一種名為「Type-1」的技術，是一種結合電子 （Digital fabrication，激光切割及3D打印是例子之一）及手工製作的技術。鈕扣以用激光切割裁剪的布料去製成，而且系列之中並沒有用上任何針線。中里唯馬用上傳統和服的制作方式，衣服由不同大少的長方形組成，並用上柳釘去拼接起布料。

「若果我們可以穿上自身的經歷，也許我們會更願意去保留衣物。」中里唯馬除了希望藉此延長衣物的「生命」，更可以創造出一件又一件別具意義的衣服。以自身經歷製造衣服，更可確保衣物自身的獨特性，更為切合bespoke一字，因為不論外內衣服都代表著最真實的你。你又有否想過，若果一件衣物盛戴著屬於你獨有的回憶，你會否對那件衣物更珍而重之？