ZARA加入換新Logo潮流　設計意念源自90年代時尚雜誌？

時尚界近年興起換Logo熱潮，一眾High Fashion品牌，由Yves Saint Laurent改成SAINT LAURENT PARIS開始，再到CELINE、Balmain，現在這股熱潮終於波及Fast Fashion，今次輪到ZARA一改用了九年多的Logo。

ZARA銷售額增長未如理想（VCG）

品牌換Logo各有不同原因，有些是換了設計主帥順便換Logo、有些是借新Logo來給煥然一新的印象，當然更多的是為了「政治正確」。至於作為Fast Fashion龍頭的ZARA，並沒有公布換Logo的因由，雖然英國市場調查公司歐瑞國際的2017年服飾全球市場份額統計顯示， ZARA母公司Inditex超越H&M成全球第一，但去年12月公布三季度業數據，卻顯示銷售額增長放緩至3%，而ZARA本身的銷售額增長也由去年同期的11%，大幅放緩至2.2%，可能因此要換換Logo來添一番新氣象。



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前兩代ZARA的Logo變化（網上圖片）

可能不少人以為今次是ZARA首次換Logo，其實品牌自1975年成立後，第一代Logo足足用了二十五年，直到2010年才換成大家熟悉的設計，而這正好是品牌黃金十年，不過隨著人們對Fast Fashion開始感到懷疑，跟「抄襲」、「浪費」等惡名形影不離後，也許是時候改變了，轉換Logo來一洗污氣。

作為品牌第三代Logo，仍然源用舊有的Serif字體，並沒有跟隨High Fashion大勢而換上San-serif字體，只是將原有的加以改良，將四個字母叠在一起，同時字體也拉高了小許，而負責重新設計ZARA新Logo的是著名廣告公司Baron & Baron，這公司去年替BOTTEGA VENETA製作的一系列數碼廣告《Reflections》贏得一致好評，而這公司的創辦人，來自法國的Fabien Baron一直在時尚、創意、出版等不同界別皆享負盛名，然而今次他替ZARA操刀卻令人聯想到他的90年代舊作品。

ZARA新Logo

90年代《Harper’s Bazaar》雜誌Logo

從Fabien過往的履歷表，可見其豐功偉績，他先後掌管《Harper’s Bazaar》、《Vogue》、《Interview》、《Arena Homme Plus》等多本著本時尚雜誌的創意總監、藝術總監或總編輯這些重要崗位，又曾扈Madonna的寫真集《SEX》和專集《Erotica》擔任創意總監，還有不可不提的經典Calvin Klein cK One香水廣告，其創意毋庸置疑。至於ZARA新Logo創作，他卻像走回頭路，曾跟PRADA、2012倫敦奧運合作的著名英國平面設計師Gareth Hague，看到ZARA新Logo後隨即指出這設計跟Fabien於90年代替《Harper’s Bazaar》的Logo不謀而合，他的一句「The new Zara logo is Fabien Baron being Fabien Baron」可圈可點。

The new Zara logo is Fabien Baron being Fabien Baron, a typography he first used for Harper’s Bazaar in the early 1990s and seen consistently since https://t.co/xN9Bt0Cq91 pic.twitter.com/JfhzH69jz7 — Gareth Hague (@gareth_hague) 27 January 2019

不過，潮流來來回回，「復古」、「懷舊」從來不是設計的罪名，暫時未見外界對ZARA轉Logo有太大反應，對於買家來說，他們關心的ZARA抄得似唔似某名牌、又或價錢是否比H&M便宜，至於Logo，這不過是購物袋上的一些字母而已。