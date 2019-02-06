【血汗時裝】印度數百萬車衣工人時薪只有1元　時裝產業大剝削

光鮮亮麗的時裝世界，除了向世人表現出「美麗」的定義外，背後所隱藏的「陰暗面」，你又知道嗎？今時今日，時裝品牌賺取極高利潤，消費者亦能購買到廉價服裝，而部分成因，卻歸究於那些看不見的剝削下，服裝工人正在承受不公平的待遇。

看不見的剝削，數百萬印度工人時薪只有1元？（網上圖片）

雖則我們看不見，但不代表不需要正視它，因為很有可能你身穿的衣服，都是由他們所製造的「血汗時裝」。印度製衣工廠，僱用超過1200萬人，根據加利福尼亞大學研究指出，還有數百萬印度工人在家工作，以獲得微薄的收入，而工資每小時只有0.13美元（約1港元）的工資。



一名印度家庭主婦Mehala Sekar透露：「假設去工廠工作，我能賺取更多金錢，並且獲得加班費、獎金和其他福利。」不過，Sekar需要留在家中照顧三個小孩，所以不能去工廠上班，所以每天晚上，等孩子們睡著了，就會花上幾個小時，把廠商給她的衣服進行縫製，而這種「Home Office」的工作環境下，卻只能獲得非常低廉的工資。

這些「Home Office」的工人們，大多數都是少數民族或邊緣化社區的婦女及女孩。在家工作更缺乏透明度，調查中發現最年輕的工人，僅僅只有10歲。除了被剝奪最低工資外，家庭工人幾乎沒有辦法為不公平條件，尋求其它補救方案，整個服裝供應鏈應該更正式地改善，包括具備合同、合理工資、勞動監察制度，從而才能有效地解決剝削行為。

數百萬印度工人在家工作，以獲得微薄的收入。（網上圖片）

時裝品牌未必消楚這些外判工作，況且也沒有任何機制來監控它們。像Sekar這種家庭主婦，在家工作是唯一獲得收入的方式，所以這群無能為力的人群，他們的脆弱性，卻直接被所接觸的廠商及整個服裝行業利用。印度勞動和就業部門高級官員Ajay Tewari表示，服裝行業對家庭服裝工人的剝削十分放肆，所以未來於2019年底，將為這些工人提供福利和援助計劃。

一件衣服的背後，是工人利用血汗及勞力生產出來，可是他們竟得不到公平的對待。相信這些看不見的剝削，卻是我們最需要正視的問題。

【周五心意運動】您捐一封$50利是，已可為基層送上溫飽，01心意呼籲您支持【食德好】，每$50可為12個家庭提供一餐回收蔬果及食物 。