【舊衣變新衣】ASICS推回收計劃　為日本奧運會製作環保隊服

時裝產業為環境及生態帶來污染，相信大家有目共睹。當地球面對着越來越大的壓力時，我們更要利用創新思念，讓行業屈服於我們固有的需求下。或許，可持續時裝的發展，慢慢卻變成出路之一。

ASICS推回收計劃（ASICS）

最近，日本運動品牌ASICS推出新計劃（Reborn Wear），向民眾回收二手運動服，然後把舊衣變成2020年日本奧運會和殘奧會的官方隊服。回收箱將設於ASICS商店、運動服裝零售商、體育場館及賽事之中，所有人都可參加，更接受不同品牌的服裝，盼望在五月底前，收集到三萬件二手衣物。

日本女子摔跤運動員吉田沙保里也以身作則，捐出穿過的黑色Tee。（ASICS）

日本女子摔跤運動員吉田沙保里（Saori Yoshida）也以身作則，捐出曾經穿過的黑色Tee，並表示：「通過這個計劃，能使全國各地的人們，都可以感覺到是團隊中的一分子，能為奧運會付出貢獻感覺真的很好！」另外，ASICS亦表示，他們會把收集回來的舊衣，從中提取聚酯纖維，並將材料用於服裝和鞋類之上。

養殖棉花需要大量的水（BBC）

根據聯合國顯示，全球時裝產業佔溫室氣體排放量10％左右，而養殖棉花更需要大量的水，就如一條牛仔褲所需棉花，大約要花1萬公升的水，這足以提供一名成年人飲用十年。時裝產業總產生20％的廢水，而大約85％的紡織品，最終都只會進入垃圾堆填區或被焚毀。在這種情況下，我們是否要想想如何救救地球？

ASICS（網上圖片）

ASICS除了這種回收計劃外，還致力於在2030年前，提高其品牌的可持續性，並減少二氧化碳排放。在2018年的時尚產業脈搏報告中顯示，整個時裝行業的可持續發展，對比起上年度增長了6%，可見時裝界也正在努力變得更「環保」。時裝與環保，兩者可以共存，只在乎品牌商如何面對。