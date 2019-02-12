【AMBUSH】街牌不只Supreme　澀谷式浮誇何以令Kanye West着迷？

AMBUSH竄紅已經不是話題，從首飾出發，一系列誇張扣環及鎖頭的設計深受潮流人士喜愛，澀谷的反骨HipHop席捲歐美人士，從Kanye West、Pharrell Williams到Virgil Abloh都是AMBUSH的粉絲，品牌最新與Nike聯名的運動服，透過皮草、反光、線條元素，將超現代概念詮釋的活靈活現，主理人Yoon甚至被Kim Jones本人欽點進入Dior Homme殿堂擔任首飾設計師，究竟AMBUSH到底有什麼魅力，主理人到底為何方神聖？

AMBUSH主理人：Yoon Ahn和Verbal。（網上圖片）

人稱潮流教母的Yoon Ahn，西雅圖長大，在波士頓大學主修圖像設計，大學階段遇見現在的老公Verbal，身為Rapper的Verbal和Nigo（ A Bathing Ape 創辦人）曾同屬一個音樂團體Teriyaki Boyz。看到這裏，是不是非常訝異日本的潮流圈原來這麼小！

兩人在 2004 年共同創立首飾品牌「Antonio Murphy & Astro 」，以誇張醒目作為主軸，因為 Kanye West 的著用而打開知名度，尤其是這個 POW! 手指虎，大家開始注意 Antonio Murphy & Astro ，由於品牌為限量製作的關係，當年有幸能拿到 Antonio Murphy & Astro 產品的多屬大咖人士，因此，品牌當年並沒有快速大紅大紫，畢竟，不是人人都有管道能接觸兩人的設計。

因為 Kanye West 的著用而打開知名度，尤其是這個 POW! 手指虎，大家開始注意 Antonio Murphy & Astro。（網上圖片）

2008 年，兩人決定以日本為基地，打造東京出發的支線品牌AMBUSH，有着前期浮誇設計的態度，但兩人中性化首飾設計，透過單色極簡碰撞誇張設計，替品牌奠下成功基石，男女皆可著用的首飾，更讓AMBUSH成為潮人心中夢幻逸品。

以單色極簡碰撞誇張設計的飾物打入潮牌市場，按圖看看AMBUSH的設計風格▼

此時的AMBUSH不只着重在首飾之外，更發展出服裝支線，Yoon說到「我必須找到能搭配我首飾的衣服」，進而開拓品牌的新道路。風格維持一貫的中性態度，透過解構重組，異材質拼接加上最著名的首飾點綴，打造出以東京出發，蘊含不同文化的異端時尚。

細數AMBUSH 合作過的品牌，包括A Bathing APE、Colette、Off-White、Sacai、UNDERCOVER等等，到最近一次與Nike的聯名，無一不是在為品牌立下更大聲望 。

AMBUSH x Nike會刷出甚麼火花？按圖看看它們的聯乘作品▼

+ 3 + 2

本身為日本文化狂熱份子的Kim Jones也延攬了Yoon擔任Dior Homme的首飾設計師，東洋魅力和法國老牌要如何產生新意，有待大家的觀察，不過，身兼多職的Yoon下個動向依然引人矚目，在這瞬息萬變的潮流圈裏，Yoon和AMBUSH的下一步要怎麼走更是引人期待。

結語： 看完AMBUSH的品牌沿革後，相信兩位主理人除了運氣之外，這十年之路走來也是不容易，下次去東京，別忘了朝聖位於澀谷的AMBUSH，一同體會這所謂的地下東京時尚吧！

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原文：還不知道就落伍了！Nike、Dior Homme 都搶著合作的 AMBUSH 究竟有什麼魅力？

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