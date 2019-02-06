Celeste Barber以爆笑揚名　盡顯Victoria's Secret「性感豐盈」

說到模仿功力一流的人第一個想到的就是台灣藝人陳漢典，但是如果是以外觀來看的模仿功力，那就不得不提這位澳洲喜劇演員了，Celeste Barber擅長模仿名人的各種照片因此一砲而紅。

Celeste Barber最愛從Instagram上的知名荷里活明星、國際超模、歌手、Blogger等找她的靈感，一開始只是覺得好玩的她，沒想到她的模仿功力非常對網友們的胃口，因此開始她的模仿人生。真的不得不佩服Celeste Barber的實力，不管是各種難度的照片Celeste都能搞笑重新演釋！

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更厲害的是Celeste不僅只是模仿平面照片而已，連動態的影片都難不倒她，從經典廣告影片到歌手的音樂MV等等她都挑戰過。網友就是喜歡Celeste非常不修邊幅的樣子，加上她會想盡辦法用身邊所有的配件就是要跟原版的長的相似，但其實雖然長得像，不過卻因為Celeste的表情、動作讓人一看到照片、影片的同時真的會笑到肚子痛！

結語： Celeste Barber應該也沒到自己不修邊幅的模仿照片會讓她一砲而紅，不過小編真的很喜歡Celeste，覺得她非常勇敢的做自己才是最重要的事。

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原文：求求你別在逗我笑了！喜劇演員 Celeste Barber 模仿功力讓人笑破肚皮

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