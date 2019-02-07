Supreme、CHANEL一地都係　IG #FallingStarsChallenge假跌真炫富

網路上常常不明就裡的發起一些挑戰，像是之前風行好一陣子的「假人挑戰」就是一個最好（問號）的例子！

俄羅斯模特兒在 IG 發布了一張下飛機時跌倒的照片，並標註他的好朋友一起來挑戰而引起的風潮。（natashapoly@Instagram）

近來網路上出現了許多標籤 #Falling Stars Challenge 的仆街照，仔細再看，身旁那些散落的物品好像大有學問？其實這是由俄羅斯模特兒在 IG 發布了一張下飛機時跌倒的照片，並標註他的好朋友一起來挑戰而引起的風潮，一開始大家是在身旁散落許多奢侈品炫富，後來許多挑戰者發展更多爆笑創意梗，一起來看網友怎麼崩壞 #Falling Stars Challenge 吧！

▼▼▼按圖看看其他「參賽者」跌了什麼▼▼▼

+ 6 + 5 + 4

結語： 看完覺得好鬧，但又很沒路用的想試試看，結果左思右忖一整天居然想不出自己可以炫耀什麼（慘），搭黨們準備好接下這個挑戰了嗎？快點把你最厲害的傢伙都拿出來光明正大地炫耀一番！

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原文：假摔倒真炫富！俄模 IG 發起的「仆街挑戰」#FallingStarsChallenge 要不要接下戰帖？

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