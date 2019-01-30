【赤裸時尚】簡約挪威品牌Cathrine Hammel　IG宣傳從沒「商品」

在現今這個網路時代幾乎人人一個Instagram帳號，而大部分的企業、品牌也會為自己設立一個帳號，讓粉絲可以隨時關注最新消息。不過這個來自挪威的服裝品牌在他們的Instagram上卻看不見任何他們的商品照，反而是許多人的最原始面照片，就讓我們來看看他們葫蘆裡賣什麼藥吧！

在Instagram上卻看不見任何他們的商品照，反而是許多人的最原始面照片(Instagram@cathrine_hammel)

Cathrine Hammel是一家來自挪威的服裝品牌，這個公司是由專業服裝家、裁縫師、創意總監等人組成，在每個季節他們都會不停推陳出新，加上大家在各方面的領域都相當有經驗，因此Cathrine Hammel家的產品幾乎不需要什麼宣傳就會有人購買！果真口碑打得好就是有差！

每件衣服都真實呈現Scandinavian Style（斯堪的納維亞風格，又稱：北歐風格），這個風格可以說是北歐專屬，主要理念是自然、冷調、簡潔，就像他們家的服裝一樣，而Cathrine Hammel設計的服裝希望可以迎合思想開放的人，並且主打性別平等，他們認為這樣的生活方式才是最為時尚。

按圖看看Cathrine Hammel的宣傳手法能否將Scandinavian Style真實呈現▼

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而這就是為什麼Cathrine Hammel的官方Instagram帳號幾乎沒有任何商業照片，所PO出的都是較為赤裸、相互依偎、孤單、難受，各種人心最深層的照片，他們希望藉由這樣的宣傳可以讓大家理解他們家的專屬風格。

結語： 剛開始滑到Cathrine Hammel的官方Instagram帳號時，還不曉得這是間賣衣服的服裝店，只能說Cathrine Hammel的宣傳方式真的非常特別，而這樣的宣傳方式也吸引了我們更想去了解這家公司，何不也是另一種行銷呢！

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原文：超另類行銷方式！來自挪威的服飾品牌 Cathrine Hammel，IG 沒有商品照只有這些照片

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