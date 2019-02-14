【North Face】為何Nuptse羽絨紅足27年？因為Supreme、Hip Hop…

The North Face能實現許多品牌所渴望的東西，但卻只有少數人能夠真正獲得，就是一個多元化及截然不同客戶群。該品牌設計的經典款式Nuptse Jacket，直至現今已誕生超過27年，其魅力一直沒有減退，而且更處於高人氣的階段，仍然能夠吸引到各個年齡層的消費者。

The North Face 1996 Retro Nuptse Jacket（網上圖片）

1992年，The North Face首度推出Nuptse Jacket，當時旨在為專業登山者，提供高性能的羽絨外套。設計師針對登山者的需求，為他們選用了保暖的材料，更以保持輕盈及易於收藏的準則設計，並引入一種創新擋板結構，將羽毛保持水平狀態，以防止它們移位。而羽絨長度則較短身，直至腰部，方便登山者容易找到自己的安全帶。「Nuptse」這個名稱是指喜馬拉雅山脈附近的一座山峰。相比專業登山者，廣泛的民眾，卻更迅速地穿上這件外套，亦曾在1996年再度調整產品。在2018年終，Nuptse Jacket被Lyst最受觀迎男性產品排行榜中，排名為第二位，根據Lyst的說法，其排行榜顯示超過500萬消費者網上的購物行為，並且考慮到全球Lyst和Google搜索數據、轉換率、銷售額、社交媒體數據等。

The North Face 1992復刻版本Nuptse Jacket（Snap Fashion） 現今消費者昐望產品具有功能性及美觀，加上潮流趨勢發揮作用，導致Nuptse Jacket再度回潮。只因它擁有90年代風格的味道，正好又能滿足戶外機能性的強烈需求，例如Patagonia、Stone Island、Columbia等，近幾年成績可謂是異軍突起，更有不少High Fashion品牌也混入機能性的設計。



另外，Nuptse Jacket還伴隨著街頭服飾的興起，這種裝扮源於Hip Hop音樂，而此類別卻為它提供了重要的客戶群。

The North Face Nuptse Jacket X Supreme（網上圖片）

紐約是90年代Hip Hop音樂中心之一，大部分影響力都是從那段時期所形成。Nuptse Jacket也可算是其中一部分，穿上羽絨外套、Karl Kani牛仔褲、大碼Polo Sport Tee，再腳踏Timberland短靴，當時這種打扮卻融入了城市的景觀。

另外，Supreme一直是具關注性的街頭品牌之一，同時也是The North Face定期合作者，曾推出共同推出過Nuptse Jacket的Crossover。然而，鑑於街頭服裝的關係，使Kanye West、Virgil Abloh等人近年亦紛紛穿上Nuptse Jacket。與此同時，Junya Watanabe、Sacai設計師Chitose Abe，都曾The North Face推出過聯乘系列，增加該品牌的時尚品味。

The North Face銷售額增長16％（The North Face）

最近， The North Face的母公司VF Corporation，指出The North Face銷售額增長16％，並透露美洲地區帶動了此成效。看來Nuptse Jacket更是其中一款，提升整個品牌的銷量。事實證明，經過27年後，不論是Nuptse Jacket，還是The North Face的產品，現今都是無處不在。對某些人來說，Nuptse Jacket可能只是一件典型的羽絨，或是一件具實用性、舒適性，甚至不需要配搭就能穿用的外套，它絕對適合老少咸宜，而受歡迎程度就是歸功於它的可信度，當你在冬天面對寒冷時，你可能需要它。

Nuptse Jacket幾乎是該品牌的代名詞，幾十年來，它仍然極高人氣，跟隨趨勢進一步打造潮流化的跡象，再度成為暢銷產品，雖然它從來沒有真正消失過，只是想不到現今卻如此顯現而見。

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