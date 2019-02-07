川久保玲與高橋盾的緣份　COMME des GARÇONS鬼怪首飾中的師徒情

雖然不少人在農曆新年甚講意頭，會因為不想「嚡嚡聲」而避免新正頭買鞋，對「屎屎聲」的唔吉利說話也避之則吉，但對於時裝人而言，其實也顧慮不了這麼多，誰叫我們的教母川久保玲正是一個如此反傳統的激進份子，就以男裝主線COMME des GARÇONS Homme Plus為例，平時的設計早已叫坊間衞道之士摸不着頭腦（父母金句：何解一件爛溶溶的衣服會價值7千大元！？），最近更來個反高潮，趁着華人新年之際，率先開售SS19季度焦點大作，Oversized鬼怪頸鏈，血淋淋的人體眼球以及狼牙犬齒，新年掛上它去拜年，的確是殺氣騰騰。 不過，又有沒有人覺得這批CDGHP的創作頸鏈，在風格理念上十分之UNDERCOVER呢？只因兩位品牌的主理人，川久保玲和高橋盾，的確有着千絲萬縷的另類師徒之情……

雖然定必會有人話瘋狗上身，但真心頗特別，來自COMME des GARÇONS Homme Plus SS19的設計。（vogue）

不過價錢未必便宜。（hlorenzo）

雖然不像渡邊純彌、阿部千登勢或栗原大一般，當真曾於COMME des GARÇONS工作和與川久保玲共事過，但高橋盾以至自家品牌UNDERCOVER能夠擁有今時今日的崇高地位，這位東方時裝教后的影響力一定既深且巨。

年青時代的高橋盾（左四）。（網上圖片）

早在1989年，高橋盾離開老家群縣桐生市*入讀東京文化服裝學院之前，川久保玲就一直是他從少到大最欣賞的設計師，而川久保玲提倡「創意面前，根本無須區分甚麼是Avant-garde，甚麼是Street Fashion」的宏觀性理念，高橋氏也曾直言對他的創作事業起了至關重要的作用，UNDERCOVER混集各種次文化，男女中性合一的多元哲學，或多或少正是源自COMME des GARÇONS。

*桐生市是日本最重要的紡織工業城市，就連BURBERRY這些國際品牌也委託這裏的工廠生產優質布料。

在初創的歲月裏，高橋盾與NIGO合辦了NOWHERE，於店內出售UNDERCOVER服飾。（網上圖片）

高橋盾與川久保玲亦師亦友。（網上圖片）

UNDERCOVER 2003年首登巴黎時裝周。

而除了思想上的倡導外，在現實之中，川久保玲亦當真總是提攜這位後輩，例如1994年，UNDERCOVER首度舉行女裝時裝發佈會，她就率先成為了第一位顧客，購買了品牌成名作Deformed MA-1 Bomber Jacket，使UNDERCOVER迅即受到日本國內關注。到了2000年代初，亦師亦友的川久保玲更再三鼓勵高橋盾，是時候將品牌打進世界舞台，如是者經歷重重考驗之後，UNDERCOVER終於成功在2003年於巴黎時裝周舉行Runway Show，事前川久保玲更耐心地向西方業內人土高度推介此品牌，使到這場發佈會能夠在備受關注，全場爆滿的情況下順利舉行，成就高橋盾蜚聲國際。

此外在商業合作上，COMME des GARÇONS與UNDERCOVER亦曾策動Collaboration，推出了一系列服飾及香水產品產品，主打黑色幽默的鬼怪陰邪路線，在潮流界大受歡迎，還記得當年好些香港原宿水貨店，更將這個聯乘系列的炒價，推高到超出原價的好幾價呢！

血淋淋的人體眼球製作成頸鏈，寒氣十足。

但這類眼球作品，UNDERCOVER多年來就一直在創作。

如此可見，川久保玲與高橋盾之間可謂一脈相承，與其說今次COMME des GARÇONS Homme Plus SS19的Oversized頸鏈乃是借鑑着UNEDRCOVER之美學風格，倒不如理解成川久保在自己盤根錯節的設計體系之中，重新找回了一個陌生的自己。而這批搶眼的首飾，對照在今季講求「西服崩壞」的設計主題裏，也是張力非凡，金色粗鏈圍繞在上身，再結合呈閃爍特性的緞面物料，以「不倫不類」之法配襯「九唔搭八」的配飾，這種目空一切的狂氣與反動神采，正是COMME des GARÇONS一系服裝最引人入勝的地方。

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