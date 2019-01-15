紐約中學禁學生戴Moncler冷帽　這樣就能防止學生炫耀名牌嗎？

現今社會風氣鼓吹物質至上，不少人亦喜歡互相比較及炫耀，再加上學生哥消費能力變得越來越高，無論在衣食住行方面，都有過度被家長寵愛的嫌疑。 向來做學生都是最幸福的事，大多數父母都會定時定候發放零用錢，同時非常願意提供「最好的」給予子女。

Richard Sherman Great Neck North中學（網上圖片）

作為一個學生哥，對名牌的態度卻是截然不同，因為每個世代的學生哥，都正在追逐自己心目中的牌子。常言道：天下父母心，或許當中有些是父母幫子女追名牌，害怕他們被同學排斥，避免上學不開心。在現今社會中，這種物質主義更導致紐約一所學校要出動禁令：呼籲學生不要再穿戴名牌？

Moncler Pom Pom冷帽價值約2,800港元（網上圖片）

據《Daily Mail》報導指出，紐約的Richard Sherman Great Neck North中學，要求家長不要讓子女戴上Moncler冷帽，並懇求學生們把名牌單品留在家中。該學校在通告中表示：「我們知道時尚對中學生來說很重要，但基於太多學生穿戴Moncler冷帽上學，不是遺失了就是把它亂放。我們需要你的幫助，請嘗試讓你的子女，不要再戴這些帽子回校了！」

Moncler Logo（Moncler） Moncler Pom Pom冷帽價值350美元（約2,800港元），而憤怒的校長亦指出，他們正在浪費大量時間去找尋失蹤的冷帽，學生亦因遺失而感到心煩意亂，從而很難專注於學業上。



在2015年Drake的〈Hotline Bling〉音樂錄影帶中，他身穿Moncler紅色羽絨外套，立即讓該品牌變得更受觀迎。上年11月，英格蘭一所高中（Woodchurch High School）亦禁止學生穿上Moncler、Canada Goose和Pyrenex，該學校示意不希望那些窮孩子感到被邊緣化，更有英國父母稱此舉是防止欺凌的一種方式。

不過在美國紐約，大多數父母對於此事卻嗤之以鼻。一名母親更稱該校的通告非常「愚蠢」：「如果我的孩子有冷帽（Moncler），我會讓他們戴上，因為這是他們的特權。」儘管學校提出了請求，但似乎父母們並不急於強制執行「Monclerless」的著裝要求，同時對此事亦有不同的看法，例如「這是美國文化一部分，孩子們覺得他們需要擁有如此昂貴的東西」、「我同意這些冷帽是有破壞性的，但我卻認為校方無權干預學生打扮」、「學校不是教孩子們重要的東西，而是禁止他們的冬季配飾？」。Great Neck是該地最富裕的地區之一，根據Point 2 Homes的數據指出，Great Neck的平均家庭收入為170,422美元（約133萬港元），一頂數千元的Moncler冷帽，對於他們來說，只是九牛一毛。

Moncler Pom Pom冷帽（Lyst）

最可笑的是，雖然校方禁止學生戴上Moncler冷帽，但卻沒有下令禁止其他品牌。換言之，難道不是Moncler就可以了嗎？

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