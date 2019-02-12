【設計】曾跟Jason Wu合作　美國訂制牆紙讓家居變成異色玩味世界

牆紙像是牆壁的時裝，它力求為家中營造舒適及時尚的環境。 一間以設計牆紙為主的公司，他們的設計美學，創造出嘆為觀止的訂制牆紙，恍似藝術品般優雅，讓我們置身於異想世界。

WORK + SEA所設計的牆紙（WORK + SEA）

WORK + SEA是一間專注於牆紙及室内設計的公司，總部位於洛杉磯，由主理人Lara Apponyi和Michael Woodcock共同經營。奇形怪狀的花朵、不規則垂直條紋及錦緞圖案，都是他們在設計時，最常遇到的主題。不過只要細心留意，你將發現當中的圖案，有着不可思議的細節，隨著花朵及條紋裡，能看見千奇百怪的事物，包括鮮蝦雞尾酒、煎蛋和漂浮的男人等。Apponyi說：「我們利用傳統圖案開展設計想法，然後事情就會慢慢變得怪異了。」猶如油畫般的訂制牆紙，設計不但散發出逼真的氣息，更讓你迅間逃離現實世界。

WORK + SEA主理人Lara Apponyi、Michael Woodcock（WORK + SEA）

我們希望帶你走進異想世界。 WORK + SEA主理人Lara Apponyi

兩位主理人曾在紐約建築公司Raad Studio工作，並在那裡發現對場景設置的興趣，所以早於四年前，他們合力創辦WORK + SEA，向大眾提供室內造型設計和訂制牆紙服務。Apponyi曾在倫敦藝術大學修讀藝術，因而從希臘神話、電影尋找靈感，並繪製每種設計元素，之後再透過Woodcock將它們掃描及排列成印花圖案，通常都會與不同的事物作配對，例如棕櫚樹、香煙、猴子和罌粟花等。既隨意的設計，卻帶給別人一種古怪又優雅的感覺，亦贏得各界掌聲。2017年，WORK + SEA更迎來與Jason Wu的合作，推出Grey Jason Wu秋季系列，並為該系列設計了三種款式的印花圖案。

由WORK + SEA設計的垂直條紋牆紙。（WORK + SEA）

去年秋天，WORK + SEA完成了他們有史以來最大的項目，就是為美國Bellport一所豪宅設計室內造型，它一共有16間房間。聽說樓主是位古怪金融家，想以浪漫方式將豪宅重新裝修，然而談到牆紙時，他更表明設計師可以自由發揮創意。當然結果十分奇妙，這間豪宅幾乎展示了該公司全部的牆紙系列，客廳選用紅色牆紙，搭配可愛的棕櫚樹和大象；睡房卻選用充滿美人魚、漁民及手繪波浪的圖案。

WORK + SEA的牆紙設計，跨越了神秘界限，同時也極之迷人。有些人稱設計師的審美觀，是隨意而優雅，像是來自70年代的未來派別。雖然兩人將公司的成功歸功於彼此，並表示互相影響雙方的創意和靈感元素：「當我們休息放鬆時，想法就自然冒出來！」原來兩人的不經意，卻創造出一幅幅使人驚喜的牆紙。

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