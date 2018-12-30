【追憶梅艷芳】百變天后梅姐演活中性時尚　壞女孩高歌女性慾望

帶你看真實世界真有女俠，她的名字叫梅艷芳。

她也是極少數在影劇裏，穿越性別角色的當紅巨星。（電影《川島芳子》 劇照）

我覺得人生來過一次就好了，精彩地活過一次便夠了，下次不要來了，真的不好玩嘛。人的下一輩子應該做一個小天使也好，小鳥也好，可以自由自在地飛呀飛！ 梅艷芳

文：女人迷編輯 婉昀

流行樂壇，西方有Madonna，東方則有梅艷芳。2003 年，梅艷芳因子宮頸癌逝世，終年40歲，她一生推出超過30張唱片、演出約40部電影，樂壇影壇獲獎無數，是香港黃金年代的代表人物之一。她會中英粵日四種語言，發行過日文專輯，從日本紅回亞洲。她也是極少數在影劇裏，穿越性別角色的當紅巨星。

離世15週年，人們如今回頭談梅艷芳，記得她是香港樂壇大姐大，焦點卻從她的情史開始談——講她的歷任男友，以及她與張國榮之間宛若兄妹的關係，接着往往語塞，並且停留在此，不知道梅艷芳更值得講的故事，其實好多。

2003 年，梅艷芳因子宮頸癌逝世，終年40歲（Pinterest）

19歲成名很早？她早已在舞台上磨練13年

梅艷芳很年輕便成名了，18歲的梅艷芳從歌唱比賽脫穎而出，同年演唱卡通《IQ 博士》主題曲開啟名聲。隔年，這位19歲香港女孩大膽進軍日本，以〈交出我的心〉日語版參加東京音樂節，奪下「亞洲特別獎」及「東京電視獎」。也在這一年，推出第二張唱片《赤色梅艷芳》，創下5張白金唱片銷量、入選年度十大金曲，自此一炮而紅。大家以為她紅得很快，事實上，天才神話誕生之前，她早已磨練了13年——從四歲半開始，梅艷芳就已經站在舞台上面對觀眾了。

梅艷芳出身貧寒，父親早逝，母親帶着四個小孩創辦「錦霞歌舞劇團」，她童年出入在大小歌舞廳、酒廊、街頭、香港荔園等，唱歌表演賺取微薄收入、避免挨餓。在當時香港，賣唱是受人歧視的職業，梅艷芳在學校被霸凌，人人欺負她是「歌女」。學校不接納她，她不得不在中學一年級時退學。

曾有記者問她，年輕的時候走唱嚐盡人間冷暖，最難受時怎樣開解自己，妳喝酒嗎、摔東西嗎、瘋狂購物過嗎？她笑笑，坦然回答，「你所說的方法，我全部試過，是沒有效的。最有效，其實只是坐下來，面對牆壁，靜思己過。」 情緒發洩完了，還是要老老實實自我面對，她很年輕便明白，未來是一片荒蕪或者無限可能，要靠行動。她說自己做過最無悔的決定之一，便是17歲那年報名歌唱比賽。表演經驗豐富的她，換了更大的舞台與觀眾群，很快吸引到識才眼光。

大家以為她紅得很快，事實上，天才神話誕生之前，她早已磨練了 13 年——從四歲半開始，梅艷芳就已經站在舞台上面對觀眾了。（＠anitamui1010）

「做得最正確的事是參加新秀，哈哈，真的！我自小夢想是有一個很大的 stage（舞台），是完全屬於我自己的，所有入場聽歌的人都是來聽我的，有時晚上睡覺時幻想起來，更會笑到嘻嘻哈哈。就是因為我參加了那個比賽，給了我一個機會，讓我藉着這個機會去實踐自己的夢想。心裏的夢想真的可以實現，不是太多人做得到，所以我無後悔！」 梅艷芳

帶一眾女人高唱慾望：我就是要做壞女孩！

他將身體緊緊貼我 還從眉心開始輕輕親我 耳邊的呼吸熨熱我的一切 令人忘記理智放了在何 他一雙手一起暖透我 猶如濃酒懂得怎醉死我 我知他的打算人卻不走遠 夜幕求我別共愛意拔河 Why why tell me why 夜會令禁忌分解 引致淑女暗裏也想變壞 Why why tell me why 沒有辦法做乖乖 我暗罵我這晚變得太壞 ——〈壞女孩〉梅艷芳

八零年代，西方有Madonna捲動的身體革命，東方有梅豔芳唱響的女性慾望。（《壞女孩》專輯封面）

八零年代，西方有Madonna捲動的身體革命，東方有梅豔芳唱響的女性慾望。

1986年，她的專輯主打歌〈壞女孩〉一推出，性感的歌曲與歌詞，瞬時引起衛道人士反彈，一度被禁。保守人士聽了紛紛喊：「教壞細路！」不過，女性爽快唱出自己慾望、不必悶聲被當性玩具，實在解放，也有教育意義。她的聲勢銳不可擋，這張唱片於是創下72萬張香港銷量紀錄。也在同年12月，於紅磡香港體育館舉辦首次個人演唱會，連演15場，創下最年輕女歌手入主紅館舉行個人演唱會、以及擁有最多場數的紀錄。

做問心無愧、對的事，不須解釋，就是勇往直前。兩年後，《壞女孩》歌唱風格進一步演化，《似火探戈》和《烈焰紅唇》兩張唱片問世，梅艷芳繼續以女人的性感挑撥保守社會，又創下紅館舉行演唱會最高場數紀錄，被稱為「梅二十八」與「梅三十」，意味着她連開28場與30場演唱會。

保守人士聽了紛紛喊：「教壞細路！」不過，女性爽快唱出自己慾望、不必悶聲被當性玩具，實在解放，也有教育意義。（Pinterest）

挑戰性別疆界，誰說女人不能演男人角色？

梅艷芳的藝術能量是多方位的，她在電影界表現同樣突出。1987年，她憑主演的《胭脂扣》獲得金馬獎、香港電影金像獎及亞太影展最佳女主角冠冕。《胭脂扣》中，開場便先有一幕性別扮裝的戲。梅艷芳飾演賣藝的妓女，在賓客面前反串男角歌唱，張國榮扮演的十二少為其神魂顛倒。

往後導演們也受梅艷芳既陰柔也陽剛的氣息吸引，常讓她在電影中穿越性別疆界。影評陳娉婷整理， 1990年的電影《川島芳子》，梅艷芳穿軍服扮男人，也在戲中誘惑女人。2000年，在電影《鐘無豔》中，她接下男人角色，扮演昏君齊宣王，周遊在後宮美色之間。

不論男角女角，梅艷芳都把角色演譯得揮灑自如！按圖看看她的演出▼

梅艷芳自言是異性戀女性，她兼備各種性別氣質，擴張了人們對直女的想像。她至今仍是華人影壇裏，最能在不同性別間流動演繹的女性演員之一。對於飾演不同性別、性傾向、性別氣質的人物，她態度開放、用心詮釋，極具影響，許多扮裝皇后亦拿她當偶像。

她的陽剛，也展現在權益爭取上。2001 年，梅艷芳因常常為香港演藝人員爭取權益，而當選香港演藝人協會的首位女性會長；一年後，發生「劉嘉玲裸照風波」，香港《東周刊》封面刊出劉嘉玲遭黑道綁架、並被強迫拍下的照片。梅艷芳立刻與梁朝偉、張國榮等人組織起來，以「天地不容」為號招，發起遊行，呼籲群眾抵制並聲討《東週刊》。

梅姐她是生命力量的象徵，我一直記得她為劉嘉玲裸照事件出頭，她總能教給我們這些年輕小輩不少為人的道理。 章子怡

梅艷芳是一個永不言敗的女孩子，她的信心強，野心也大，所以她會用盡自己的能力去爭取應得的一切，這點無疑令我十分佩服的。 張國榮

她的陽剛，也展現在權益爭取上。（＠anitamui1010）

俠女梅艷芳：我不是拿了外國護照才敢說話的人

1989年，梅艷芳憑《胭脂扣》獲香港電影金像獎最佳女主角；也在同年，中國的六四事件爆發。梅艷芳積極參與維權倡議，在黃雀行動中出錢出力，應香港民主派人士邀請，到美國、加拿大義演，為海外民運團體籌款。她也從此拒絕中國的工作，甚至辭演關錦鵬為她量身打造的《阮玲玉》。

十多年過去，中國改革開放、欣欣向榮，不少明星開始拒絕評論六四事件，然而梅艷芳仍自言是「民主運動的忠貞分子」。她豪氣，就說了這樣一句：「如果我在支持六四方面半途而廢，就會好浪費以前所做的一切，現在放棄，就連一線生機都沒有了。」在困局面前，她從來就不輕言放棄，說就是賭一把，「我本來已經拿了加拿大passport ，一兩年後會過去居住。六四之前，我會積極去申請居留，但六四之後，我考慮得好清楚，我不要去。我不是那種拿了passport才敢站出來，講說話的人。我搏到九七，在這段期間，我仍會留在香港，盡我最大努力，這麼才說得上無悔今生。」

2004年梅艷芳的喪禮上，不只是香港巨星各個到場哀悼，六四學運的領導者吾爾開希也出席。被稱為香港女兒的梅艷芳，總是為公義出力，許多港人感嘆，她離開，香港還在，但已是不同的香港。她還在的香江，不知會是怎樣？

六四之後，我考慮得清楚，我不要去加拿大了。我不是那種拿了passport才敢站出來，講說話的人。 梅艷芳

被稱為香港女兒的梅艷芳，總是為公義出力，許多港人感嘆，她離開，香港還在，但已是不同的香港。她還在的香江，不知會是怎樣？（女人迷）

曾經有人這樣問我，梅艷芳，如果要你選，你會情願做個快樂的普通人呀，還是做個更閃亮亮的明星？我希望選擇做個快樂而又普通的老實人。但當然我選擇了這行的時候，我就必須要全力以赴，務求做到最好，所以這個亦是我自己的選擇。但有時都很矛盾，如果有一天，我離開這個舞台，離開這個樂壇，離開了這個娛樂圈的時候，又究竟真真正正有多少人會想起我？會記得有梅艷芳這個人物呢？我不敢要你們承諾，我只希望，大家在某一晚晚飯後，打開窗，抬頭望向天上的星星時，見到其中一顆星的時候，你會想起有一個曾經好熟悉的名字，一個曾為你帶來少少歡樂的朋友，她名叫梅艷芳。 ——1995.4.14-28：《一個美麗的迴響演唱會》梅艷芳 1995/4/14-28《一個美麗的迴響演唱會》梅艷芳

按圖看看梅艷芳的經典語錄，帶一點她的俠氣上路吧▼

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【本文經授權轉載自「女人迷」，原文：Handsome Lady｜梅豔芳：人生短暫，開心過程才是最重要】