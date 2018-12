【追憶梅艷芳】百變天后梅姐演活中性時尚　壞女孩高歌女性慾望

文:女人迷編輯 婉昀

流行樂壇,西方有Madonna,東方則有梅艷芳。2003 年,梅艷芳因子宮頸癌逝世,終年40歲,她一生推出超過30張唱片、演出約40部電影,樂壇影壇獲獎無數,是香港黃金年代的代表人物之一。她會中英粵日四種語言,發行過日文專輯,從日本紅回亞洲。她也是極少數在影劇裏,穿越性別角色的當紅巨星。

離世15週年,人們如今回頭談梅艷芳,記得她是香港樂壇大姐大,焦點卻從她的情史開始談——講她的歷任男友,以及她與張國榮之間宛若兄妹的關係,接着往往語塞,並且停留在此,不知道梅艷芳更值得講的故事,其實好多。

19歲成名很早?她早已在舞台上磨練13年

梅艷芳很年輕便成名了,18歲的梅艷芳從歌唱比賽脫穎而出,同年演唱卡通《IQ 博士》主題曲開啟名聲。隔年,這位19歲香港女孩大膽進軍日本,以〈交出我的心〉日語版參加東京音樂節,奪下「亞洲特別獎」及「東京電視獎」。也在這一年,推出第二張唱片《赤色梅艷芳》,創下5張白金唱片銷量、入選年度十大金曲,自此一炮而紅。大家以為她紅得很快,事實上,天才神話誕生之前,她早已磨練了13年——從四歲半開始,梅艷芳就已經站在舞台上面對觀眾了。

梅艷芳出身貧寒,父親早逝,母親帶着四個小孩創辦「錦霞歌舞劇團」,她童年出入在大小歌舞廳、酒廊、街頭、香港荔園等,唱歌表演賺取微薄收入、避免挨餓。在當時香港,賣唱是受人歧視的職業,梅艷芳在學校被霸凌,人人欺負她是「歌女」。學校不接納她,她不得不在中學一年級時退學。

曾有記者問她,年輕的時候走唱嚐盡人間冷暖,最難受時怎樣開解自己,妳喝酒嗎、摔東西嗎、瘋狂購物過嗎?她笑笑,坦然回答,「你所說的方法,我全部試過,是沒有效的。最有效,其實只是坐下來,面對牆壁,靜思己過。」 情緒發洩完了,還是要老老實實自我面對,她很年輕便明白,未來是一片荒蕪或者無限可能,要靠行動。她說自己做過最無悔的決定之一,便是17歲那年報名歌唱比賽。表演經驗豐富的她,換了更大的舞台與觀眾群,很快吸引到識才眼光。

帶一眾女人高唱慾望:我就是要做壞女孩!

他將身體緊緊貼我 還從眉心開始輕輕親我

耳邊的呼吸熨熱我的一切 令人忘記理智放了在何

他一雙手一起暖透我 猶如濃酒懂得怎醉死我

我知他的打算人卻不走遠 夜幕求我別共愛意拔河

Why why tell me why 夜會令禁忌分解 引致淑女暗裏也想變壞

Why why tell me why 沒有辦法做乖乖 我暗罵我這晚變得太壞

——〈壞女孩〉梅艷芳