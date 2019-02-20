【Karl Lagerfeld逝世】這四個男人　就是老佛爺生命中最重要的人

老佛爺（Karl Lagerfeld）病逝的消息傳遍整個網絡世界，這位時尚巨匠在時裝圈迄立了七十年，創造了不少傳奇，即使不是時裝精也定必聽過他的名字。這位不少人「由細聽到大」的時裝大師於昨日驟然離世，不少名人都在社交媒體上發文悼念這位大師。

老佛爺Karl Lagerfeld（CHANEL）

老佛爺在時尚圈打滾數十年，圈內盡是型男美女，能成為其寵兒的相信定不簡單。近年，老佛爺的最愛定是Choupette，即他的愛貓。老佛爺更說過若果合法的話，想要與Choupette結婚。Choupette有專屬的女傭、iPad和周邊商品，甚至有乘坐專機的機會，被稱為世上最有錢的貓。

Baptiste Giabiconi

Baptiste Giabiconi（IG@baptiste.giabiconi）

Choupette原本是老佛爺愛將Baptiste Giabiconi的寵物。Baptiste Giabiconi來自法國南部城市Marseille，原本只是一位名不經傳的模特兒，老佛爺有某次巧合地在雜誌上看到他的照片，並被他深深地吸引著，自此成為老佛爺身邊的紅人，由一名寂寂無名的模特兒躍升為世界一線男模。即使CHANEL並沒有男裝系列，數月前的CHANEL by the sea仍能看Baptiste Giabiconi的身影，皆因他是那些型男救生員之一。

老佛爺可說是Baptiste Giabiconi的佰樂，大大改變了他的人生，Baptiste Giabiconi亦在身上紋上了二人第一次見面的日子：「KL VIII VI MMVIII」，即是2008年6月8日。昨日老佛爺過世的消息發佈後，Baptiste Giabiconi以法文在在社交媒體上發文悼念，並稱老佛爺為他的守護天使。

Brad Kroenig

Brad Kroenig。（IG@bradkroenig）

Brad Kroenig原本是一名模特兒，在法國Biarritz與老佛爺第一次見面。Brad Kroenig的氣質深深吸引著老佛爺，並且一口氣為他拍攝了20多張照片（男模多數只有一張）。及後，老佛爺更為他開設《One Man Show》攝影展。而Brad Kroenig的兒子Hudson Kroenig同樣是老佛爺的寵兒。Hudson Kroenig兩歲時已被老佛爺欽點為模特兒，及後多次為CHANEL走秀，老佛爺曾多次牽著Hudson Kroenig謝幕。

Sebastien Jondeau

Sebastien Jondeau。（網上圖片）

Sebastien Jondeau是老佛爺的保鑣，十分熱愛運動，在其社交媒體中經常看到他與老佛爺出雙入對。Sebastien Jondeau曾出現在CHANEL的時裝秀中，亦曾為老佛爺同名品牌作設計師以及品牌代言人。

Baptiste Giabiconi、Brad Kroenig與Sebastien Jondeau同屬老佛爺愛將，三人亦不時有同窗的機會。雖然他們都是老佛爺身邊的紅人，但若果要數老佛爺曾深愛的情人，這三位都要靠邊站。

Jacques de Bascher



老佛爺親身承認過的戀人只有一位，他就是Jacques de Bascher。

Jacques de Bascher（網上圖片）

Jacques de Bascher可說是老佛爺的一生最愛，二人一起渡過了十八年，直至Jacques de Bascher於1989年因愛滋病離世。

儘管二人是情人，但老佛爺在《Jacques de Bascher：the Shadow Dandy》一書中指二人從未有過性行為，只是「被他的外表深深地吸引著。」而Jacques de Bascher與Yves Saint Laurent在暗中亦素有來往，其實老佛爺亦知曉此事，只是太愛Jacques，所以選擇接受。

在Jacques de Bascher去世後，老佛爺從未公開過有第二段戀情，相信Jacques在他心中，定必有著無可取代的地位。

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