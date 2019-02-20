【Karl Lagerfeld逝世】老佛爺與聖羅蘭好友反臉　事業愛情大比拼

時裝巨人Karl Lagerfeld病逝消息震驚全球，老佛爺長辭遠逝，標誌着一個時代的結束。自1983年起，他被CHANEL任命為創意總監，其後不論在公在私，他都是Yves Saint Laurent的競爭對手。今天，這兩位時裝鬼才已不在人間，為了事業與愛情，早年已結下樑子，使他們關係決裂。

Yves Saint Laurent與Karl Lagerfeld（網上圖片）

Karl Lagerfeld與Yves Saint Laurent，這兩個名字使我們聯想到巴黎的時尚氣息。前者是CHANEL創意總監，並身兼Fendi設計師，白髮綁上馬尾、深色太陽眼鏡及露指皮手套，是他極具標誌的形象。後者擔任長達40多年的時裝設計師，製作過無數經典作品。



時光倒流到1954年，當年聖羅蘭18歲，老佛爺21歲。兩位男士首次於著名國際羊毛時裝設計比賽中遇見，Yves在服裝類別獲取第一名，而Karl則在大衣設計中贏得冠軍。雖然倆人有相同的起點，而且共通點也絕不少，如同樣出身於富裕家庭、都以母親個性為標誌，再加上對於時裝的熱誠，促使他們一度成為好友。

這兩位時裝鬼才已不在人間，為了事業與愛情，早年已結下樑子，使他們的關係決裂。（Pinterest） 二人在戰後的法國享受狂喜的節奏，白天努力研究時裝，晚上則瘋狂派對。不過，鑑於時裝世界激烈的競爭下，再加上兩大時裝巨人野心太過接近，他們開始從朋友逐漸變成競爭對手。 1957年，Christian Dior魂歸天國，21歲的聖羅蘭，卻被任命為該品牌的創意總監，這當然算是一件極具光榮感的壯舉。反之，老佛爺為Balmain工作了好幾年，縱使開端並不那麼精彩，後來卻慢慢追上。1983年，Karl擔任CHANEL創意總監，Yves的光環開始衰落，更被抑鬱症、酒精和毒品所削弱，而老佛爺的成功，就像是對他的報復。

從老佛爺生涯觀察，他從來沒有成為被淘汰的「奢侈品」。除了每年為CHANEL及其他品牌外（包括個人品牌Karl Lagerfeld、Fendi），每年須要設計多達八個系列，憑藉創新能力，與時俱進，不斷創造新穎想法，而每次都比上一次做得更好，沒有任何停止工作的跡象。相反，聖羅蘭的設計，則是較為容易識別，不像老佛爺季季推陳出新。2002年，Yves正式退出時裝界，當時他的創造力量，已不再是快速發展的節奏。

Jacques de Bascher與Karl Lagerfeld（WWD）

除了事業，雙方亦為愛情扯上瓜葛。二十年的友誼，兩人在70年代時，為了一男子Jacques de Bascher變成三角關係。1989年，Jacques因愛滋病喪命，而聖羅蘭與Jacques的戀情，一度與Pierre Bergé關係搖搖欲墜，當然最後Bergé留住了Yves，而聖羅蘭更為這名花花公子與老佛爺絕交。

Karl Lagerfeld說：「Yves是我20年來最好的朋友，他是個有趣和友善的人。最後，他再不是我所認識的那個人了。」

聖羅蘭屈服於非法物質的味道，而老佛爺卻不愛吸煙、喝酒或吸毒。Karl完美示範積累巨額財富，並創造如何打破友誼，來培養一種符合當前潮流的自我形象。從時裝微觀世界來看，兩位男士的智慧及深思熟慮的生涯，不僅揭示他們的性格和氣質，還揭示了每個人的核心動機和內心動力。2008年，聖羅蘭因腦腫瘤去世，老佛爺不但沒有參加他的葬禮，並曾表示：「Yves是我20年來最好的朋友，他是個有趣和友善的人。最後，他再不是我所認識的那個人了。」

今天，兩人相繼離開世界，雙方大比拼亦到此為止，他們一生為時裝拼博，為我們留下印記，亦願老佛爺得以安息，放下凡間種種恩怨情仇。

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