【日本職人】手作銀飾Horizon Blue創立人專訪：放着戴着都要好看

取自清晨太陽自水平線升起的那道湛藍般的美麗光景，並透過珠寶的製作為契機，將人與人如同那陽光照耀的緣分相連，平塚隆之將研習銀飾製作與過往在著名綠松石鑑定組織LFC（Lowry Family Collection）累積的底蘊，在2009年創立了品牌Horizon Blue，並以獨到的視野，建構具躍動感的印地安風格珠寶，成就「Horizon Blue Jewelry」這個嶄新且無可取代的特色品牌。

平塚隆之在2009年創立了品牌Horizon Blue，並以獨到的視野，建構具躍動感的印地安風格珠寶。（KEEDAN提供）

繼2018年Zerockstudio邀請Horizon Blue主理與職人到台灣，親自示範銀飾的製作過程，平塚先生再度到台灣與Horizon Blue的愛好者們進行交流，藉此也與KEENDAN編輯部分享了更多關於品牌的創作思維。

問：接觸銀飾製作的起點，當中受到何者的啟蒙。

Taka：23歲時我到紐西蘭進行working holiday，擔任貨車司機，當要回去日本之前，我坐在一座湖前，在山林間思考着未來要做什麼，當時決定要朝職人的方向前進，也想過當製作玻璃或建築的職人，後來受到印地安珠寶的薰陶，在那時日本也形成一股風潮，當時在雜誌上看到BIG HAND的作品，後來有機會進入該公司工作，也成為了接觸銀飾製作的起點。

註：自1987年起成為日本銀飾的開拓品牌之一，主理的木村先生因手相當巨大，而被當時Harley副社長稱作「BIG HAND」，經歷過90年代日雜的讀者必定不陌生的印地安風格銀飾品牌。

後來受到印地安珠寶的薰陶，在那時日本也形成一股風潮，當時在雜誌上看到BIG HAND的作品，後來有機會進入該公司工作，也成為了接觸銀飾製作的起點。（KEEDAN提供）

問：面對如過江之鯽的印地安風格品牌，Horizon Blue最大的特色為何。

Taka：Horizon Blue最大的特色就是「強弱」相當分明，比如細緻的展現與強度之間的對比有做特別的調整，尤其是最後成品的拋光程序會做陰影的呈現，這是有別於其他品牌Horizon Blue不同的思維，在細節中做質感與視覺感的兼具。

問：覺得一件成功的作品必須具備什麼條件。

Taka：對我來說一件作品達到及格的標準，除了他單放着很好看，重點是戴起來也要相當好看，飾品終究是飾品，兩方條件都能達到，對我來說才是跨進成功作品的第一步。

問：面對作品會注意的細節，覺得製作過程最困難的地方為何。

Taka：最注意的會是飾品的厚度，這也是製作一件作品最困難的環節，常可能這個地方不滿意就整個重做。以羽毛為例，中間梗的部分會比較厚，羽的部分會比較薄，或從正面、側面調整厚薄，讓作品看起來更生動。銀飾極端一點而言，是那種幾厘米間的勝負，細微的差異就會影響整個作品的平衡；再來就是飾品的拋光也是會注意的細節。

平塚先生對飾品的要求可謂精益求精，更會因為不滿意飾品的厚度就整個重做！按圖看看在他執着、高要求下完成的銀器飾品到底有多精緻▼

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問：如果以台灣為題，Taka san會想怎麼進行創作。

Taka：台灣一直帶給我一種很溫暖的感覺，穿著上也呈現了較casual的氛圍，Horizon Blue在松石上有相當多的着墨，松石透過陽光照色，也會呈現相當溫潤的色澤，比在室內光照射還要特別，所以會想使用松石設計台灣專屬的單品，另外像是如唐草般的紋路在Horizon Blue其實是阿拉伯風文，這樣的設計也相當適合台灣。

問：對於Horizon Blue是否有尚未嘗試想挑戰的材質或素材。

Taka：最近蛋白石 (OPAL) 讓我滿感興趣的，使用上也能在線條的着墨更為簡潔，讓OPAL成為主角；不過對於松石我想還有很多值得持續探索的地方，色澤從偏藍到偏綠，或各個產地的不同，其實都還玩不完，所以松石的部分我們也會繼續加強。

問：工作以外生活上的興趣，有無常聽的音樂與讀者分享。

Taka：我很喜歡滑浪，但最近兩年工房實在太忙，今年有決定一定要安排時間好好的去放鬆一下。另外最近常聽的音樂是曾在澳洲獲得兩張白金唱片的John Butler Trio，2018年推出的《HOME》相當耐聽，最近的髮型好像不知不覺跟主唱ㄧ樣（笑）。

問：對於讀者有何推薦的浪點呢。

Taka：我居住的地方千葉其實就有如九十九里一些不錯的浪點，開車大概一個小時就可以到，有到千葉旅遊的讀者也可以嘗試看看。

問：有無喜愛的服裝品牌或設計師。

Taka：其實平常都在工房裏忙，服裝部分沒有太多涉獵，多半是靠經銷商或者朋友間的介紹才認識品牌，真的要說應該是Tenderloin與Calee。

問：去年至近期購入最想推薦給讀者的單品。

Taka：台灣品牌Provider的工作褲，我覺得質感不輸日本品牌喔。

問：對於工作與人生，有無想嘗試尚未進行的挑戰。

Taka：希望可以走訪世界更多角落，不論是人文、藝術或建築可以看得更多，透過現在品牌各經銷商的努力，讓我可以到台灣、香港甚至中國，期待之後能夠透過品牌前往歐洲，最後某種意義如報恩般，讓Horizon Blue可以進入印地安珠寶的發源地美國。

希望可以走訪世界更多角落，不論是人文、藝術或建築可以看得更多，透過現在品牌各經銷商的努力。（KEEDAN提供）

問：對於Horizon Blue愛好者有無想傳遞的訊息。

Taka：我想Horizon Blue的搭配是相當廣闊且自由的，適合不同風格、身形的人每天配戴。以Horizon Blue是個外國品牌，而我又是位日本人，能夠在日本以外國家受到肯定與喜愛，其實感到相當榮幸且感謝。

問：用一句話形容自身的品牌，Taka san的回答。

Taka：Horizon Blue的logo原始設計，是在太陽照射下的銀輪，就像是現在牽起不同國家與愛好者形成一個圓，所以用一句話形容自身的品牌，我想是「羈絆」吧，未來希望藉着這個羈絆可以認識更多的人。

持續將夢想轉化為翱翔在天際的翅膀，人氣急遽上升的Horizon Blue，值得喜愛銀飾配件的讀者持續注意。

【本文獲「KEEDAN」授權轉載。】