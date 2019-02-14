【獨立設計】加洲簡約手作Wilde House Paper　文青風格陶藝紙品

生日、節慶準備禮物是一件非常大問題，如果有想法還沒事，但是沒想法可就真的完蛋了呀！以下幫各位找到一間送禮或自用都非常適合的手工藝店，大家不妨在這間店挑禮物吧！

加州手工藝品牌Wilde House Paper是間在網上頗有名氣的小店，由具有時尚、平面設計背景的設計師Megan一手創立，她希望將她所有的靈感跟她手中的溫度相互結合，打造出獨一無二的陶瓷作品，Wilde House Paper每件作品都能看得出來Megan放進許多心思，每件作品都是手工製作，因此更是節日送禮的最好選擇。

Wilde House Paper的手工藝物充滿心思，按圖看看更多作品吧▼

像是她的作品中有一個是將簡易人像畫在陶瓷上，而這件作品有男生女生之分，根本就是專門為情侶設計無誤，送上這種禮物不僅非常保險，也是可以讓對方看出你的用心，只需要再加上Megan親自設計的原創手工卡片，在片中寫上對彼此的感謝話語，或者滿滿的告白都行。 購買方式非常簡單，只需要在官網自行訂購，或者住在美國、有計劃去加州玩的人都可以順便購買喲！

結語： 編輯非常能體諒送禮的難處，不僅是情人節，像是朋友或家人的生日送禮也是個學問，如果送的不好不僅會造成對方失望，也會讓場面尷尬，因此這個來自加州的Wilde House Paper真的是非常穩紮穩打的選項！

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原文：情人節禮物就是你了！設計感十足的加州手工藝品牌 Wilde House Paper

【本文由「dappei 搭配 - 穿搭社群 & 流行生活網」授權提供。】

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