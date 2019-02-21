【跟大叔學穿搭】英倫西裝、山系外套　日本潮叔襯出「懶佬」時尚

如果說將時尚訴諸在生活與工作中，那麼說的應該就是來自日本德島的大叔——津保好宏，津保先生在德島經營一間販售自己挑選與推薦品牌的男裝SELECT SHOP —— BOYSMARKET，每一天也都能在網上看到他的穿搭分享，穿搭風格多元、什麼風格都能駕馭，而所有穿搭的共同點便是在他身上都看起來十分有品味！

在津保先生的Blog中可以看到，從正式感到休閒感的服裝，他都能搭配得宜，好像每一件衣服上都寫着他的名字。在正裝的搭配上，他會透過不同元素的衣物配件，讓正裝遊走在正式場合及日常穿搭中，例如利用Denim元素讓正裝看起來更活潑；在同色系的套裝中搭配棉質polo衫及帆布鞋，讓正裝穿搭走入日常生活。

毛帽及背心也是津保先生在穿搭中經常運用到的配件，除了增加保暖度外，也能為整體穿搭帶來點綴，在毛帽顏色的挑選上，他會選擇與衣物同色系的顏色，讓毛帽能和諧地融入在整體搭配中；而在背心的挑選上，津保先生也偏好短版合身的版型，不讓擁腫的羽絨背心搶奪穿搭的重點。

立即按圖看看這位大叔的穿搭造型▼

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在津保先生穿搭裏能發現幾個原則，他在外套的挑選上，偏好版型適中、偏合身的版型，合身版型除了能讓整個人看起來俐落、有精神，也不會壓縮到整個身體比例，算是出錯機率很低的版型之一；此外，不論穿上甚麼褲子，津保先生一定會將腳踝露出，讓腿部比例看起來更修長，也會有種幹練朝氣感！

結語： 看了津保先生的穿搭，真心覺得不論甚麼衣服在他身上都看起來好有質感呀！而且不知道搭檔們有沒有發現，他的愛犬也是他日常穿搭的常客之一（笑），而且不知道是不是寵物隨主人一樣，狗狗也看起來非常有型又帥氣呀！

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原文：日本最時髦的大叔！跟著津保先生的穿搭日記，學習將各種風格融入日常穿搭！

【本文由「dappei 搭配 - 穿搭社群 & 流行生活網」授權提供。】

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