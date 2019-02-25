【奧斯卡2019】盤點紅地毯時尚：粉紅成大熱！Gaga粒石竟然係……

就在今天，第91屆奧斯卡金像獎落下帷幕。 這屆奧斯卡雖然舉辦之前風波不斷（前情提要看這裏：李安、Quentin Tarantino、Christopher Nolan等發表聯名信，反對奧斯卡4個獎在廣告時段頒發），頒獎禮卻進行得非常四平八穩。不但沒有爆冷，而且給獎相當「平均」，大家在一片「peace & love」的氛圍中各自捧回意料之中的獎杯。（完整獲獎名單見文末）

墨西哥導演Alfonso Cuarón成為最大贏家，獲最佳導演、最佳攝影獎，同時他的《羅馬》（Roma）也是最佳外語片。

《綠簿旅友》（Green Book）獲得最佳影片、最佳原創劇本和最佳男配角三項大獎，成為另一大贏家。電影已於1月在香港上映，是我個人今年最喜歡的電影之一，強烈推薦大家去看。這是Mahershala Ali第二次獲得奧斯卡最佳男配角獎，兩年前他憑藉《月光男孩》捧走此獎。

《波希米亞狂想曲：搖滾傳說》的Rami Malek、《爭寵》（The Favourite）的Olivia Colman分別捧走影帝、影后獎杯。《蜘蛛俠：跳入蜘蛛宇宙》（Spider-Man: Into the Spider-Verse）毫無懸念地捧走最佳動畫長片。

《綠簿旅友》（Green Book）獲得最佳影片、最佳原創劇本和最佳男配角三項大獎，成為另一大贏家。（《綠簿旅友》宣傳海報）

今年奧斯卡的最大特點就是沒有主持人 ——由一眾荷里活明星串場，包括「美國隊長」Chris Evans、「龍媽」Emilia Clarke、「海王」Joseph Momoa、「Professor X」James McAvoy等都來了。Chris Evans在《藍色比爾街的沉默》（If Beale Street Could Talk）的Regina King上台領取最佳女配角獎時，紳士地扶了她一下，成為社交網絡上的熱門話題。

「Shallow」—— 《星夢情深》（A Star Is Born）獲得最佳原創歌曲獎，Lady Gaga和Bradley Cooper的現場表演也是相當的穩。

《黑豹》（Black Panther）成為第一部獲得奧斯卡的Marvel電影，捧走最佳服裝設計、最佳藝術指導和最佳原創配樂三獎。Ruth E. Carter也成為第一位獲得最佳服裝設計的黑人；Melissa McCarthy和Brian Tyree Henry在頒發最佳服裝設計獎時以一身「致敬」電影《爭寵》的打扮出場，Melissa的裙子上全是小兔子。

值得一提的是，獲得最佳動畫短片的《包寶寶》（Bao） ，導演石之予是Pixar首個華裔女導演。此片曾作為《超人特攻隊2》的映前貼片亮相大銀幕。

按圖看看各大贏家領獎時的穿著▼

+ 2

【今年的紅毯，大家都愛穿粉色】

這鼓紅地毯粉紅色氣會延續到整個2019年嗎？按圖看看巨星們在紅地毯上的英姿▼

+ 16 + 15 + 14

第91屆奧斯卡金像獎完整獲獎名單： 最佳影片：《綠簿旅友》（Green Book） 最佳導演：Alfonso Cuarón《羅馬》（Roma） 最佳男主角：Rami Malek《波希米亞狂想曲：搖滾傳說》（Bohemian Rhapsody） 最佳女主角：Olivia Colman《爭寵》（The Favourite） 最佳男配角：Mahershala Ali《綠簿旅友》（Green Book） 最佳女配角：Regina King《藍色比爾街的沉默》（If Beale Street Could Talk） 最佳原創劇本：Nick Vallelonga、Brian Currie & Peter Farrelly 《綠簿旅友》（Green Book） 最佳改編劇本：Charlie Wachtel、David Rabinowitz 、Kevin Willmott & Spike Lee 《臥底天王／黑白三K黨》（Black Klansman） 最佳攝影：Alfonso Cuarón《羅馬》（Roma） 最佳剪輯：John Ottman《波希米亞狂想曲：搖滾傳說》（Bohemian Rhapsody） 最佳外語片：《羅馬》（Roma） 最佳紀錄長片：《赤手登峰》（Free Solo） 最佳紀錄短片：《Period. End of Sentence》 最佳動畫長片：《蜘蛛俠：跳入蜘蛛宇宙》（Spider-Man: Into the Spider-Verse） 最佳動畫短片：《包子》（Bao） 最佳真人短片：《皮膚》（Pieles） 最佳化妝與髮型設計：Greg Cannom、Kate Biscoe & Patricia Dehaney《為副不仁》（Vice） 最佳服裝設計：Ruth E. Carter《黑豹》（Black Panther） 最佳美術指導：Hannah Beachler & Jay Hart《黑豹》（Black Panther） 最佳視覺效果：Paul Lambert 、Ian Hunter、Tristan Myles & J. D. Schwalm《登月先鋒》（First Man） 最佳音效剪接：John Warhurst & Nina Hartstone《波希米亞狂想曲：搖滾傳說》（Bohemian Rhapsody） 最佳音效：Paul Massey、Tim Cavagin & John Casali《波希米亞狂想曲：搖滾傳說》（Bohemian Rhapsody） 最佳原創配樂：Ludwig Goransson《黑豹》（Black Panther） 最佳原創歌曲：「Shallow」——《星夢情深》（A Star Is Born）

奧斯卡獎落下帷幕，你最期待哪一部電影？

【本文獲「外灘TheBund」授權轉載，微信公眾號：the-Bund】