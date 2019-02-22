【虛擬超模】不真實的恐慌！Prada、LV穿在假人身上，你喜歡嗎？

「你在社交網絡上follow 的Fashion Blogger，其實並不是真人。」 憑空捏造出一個人物，賦予他形象與人格，讓他在大眾面前活起來——這聽起來像是網絡遊戲中的場景，但在如今的社交網絡上，這樣的現象正在愈來愈多，連著名大牌Loui​​s Vuitton，都請過遊戲《Final Fantasy》中的女主角Lightning擔任Series 4系列廣告的主角。

Loui​​s Vuitton曾請過遊戲《Final Fantasy》中的女主角Lightning擔任Series 4系列廣告的主角。（Loui​​s Vuitton官方圖片）

和Lightning不同的是，今天文章的主角是一位虛擬的Fashion Blogger，她發布照片，與粉絲互動，還登上雜誌內頁接受訪問，好奇心讓人們想要刨根問底——是誰在背後策劃了這一切？

不會動的時尚Blogger

2016年4月，一位名叫Lil Miquela（@lilmiquela）的少女開始在Instagram上發布照片，她分享美食與每日穿搭，@明星好友並與他們合照，一切看起來都是一個時尚明星應該做的事，現在她已經擁有近150萬Followers。

Miquela Sousa住在洛杉磯，今年19歲，她聲稱自己是巴西和西班牙混血，擁有健康的小麥膚色，豐厚的嘴唇、佔了半張臉的小雀斑，還留着時髦的「額上劉海」髮型。

從她在Instagram上發布的照片​​來看，像如今的很多年輕人一樣，Miquela喜歡「千禧粉紅」（Millennial Pink），平時既會穿Vans、Supreme、Vetements、Off-White、Ripndip等運動風潮牌，也會關注像Sandy Liang這樣的新銳設計師品牌。時不時還做個美甲，轉發幾張搞笑圖或是勵志雞湯到社交網絡。

「假人」如何能擁有近150萬Followers?按圖看看Miquela的「近照」一探她究竟有何吸引力▼

+ 7 + 6 + 5

Miquela 年紀輕輕，卻早已學會了時尚圈慣用的社交技巧——合影，時不時和Margaret Zhang吃個飯，和朋友去萬聖節派對。在社交媒體上混跡兩年，Miquela一直在營造盡可能詳細真實的生活細節。花生友們曾在她發布的每一張照片下面都有關於她身份的質疑，甚至有粉絲為此吵起來。

不要爭了，我看她就是一個Photoshop使用過度的真人。

她站在大街上竟然沒有影子！

仔細看了你的Prada影片，你是個機器人嗎？

她宣布和Prada合作發布了以其2018春夏季印花為靈感的GIF貼紙。（Instagram@lilmiquela）

不要稱呼「她」，因為「她」不是人啊。

Miquela 倒是從不在意這些質疑，不光當Blogger，她也在野心勃勃地向娛樂圈進發，2017年8月她在音樂平台Spotify上發布了自己的第一支單曲《Not Mine》，之後又接連推出《Over You》、《On My Own》等幾首歌曲，反響熱烈——不少人是迷上「她」的歌聲後，追到Instagram上來的。（很想讓她和初音未來一決高下啊）

2018年2月的Prada 2018秋冬系列Fashion Show開始前，Miquela就提前在自己的Instagram上表明自己會去看Show，還發布了一條「粉絲拍攝的」短視頻（可能是她第一次在鏡頭面前動）。Show後，她還宣布和Prada合作發布了以其2018春夏季印花為靈感的GIF貼紙。

曾登上《V Magazine》，Miquela穿着Buberry、Chanel、Coach的最新系列，在內頁拍攝了一組寫真。

利用名氣做慈善是很多明星和kol會去做的事情，在Miquela的Instagram主頁簽名中，赫然寫着一個名為Black Girl Code的網站，查了一下，這是一個致力於向世界範圍內的黑人女孩提供電腦編程技術指導和學習的組織。通過向不同社區的非洲裔女孩提供電腦編程課程，從而增加有色人種女孩在資訊科技領域的話語權以及就業人數，是一件十分「平權」的事兒。

她亦曾參加了美國跨性別社區主辦的晚宴，號召大家給美國國會寫信支持跨性別者，以讓更多人對這一群體消除誤解。

「人美心善又時髦」，該做的都做了。我們目前知道的消息是：Miquela的人物設定雖然純屬虛構，但正在愈來愈被主流時尚圈認可。

Miquela的人物設定雖然純屬虛構，但正在愈來愈被主流時尚圈認可。（Instagram@lilmiquela）

「不真實感」帶來的恐慌

全世界的年輕人大概都會有這個感受：日漸發達的社交網絡已經不再是記錄生活的Blog那麼簡單。來自美利堅鄉下的窮小子Tom可以在Instagram上把自己打造成豪车别墅坐擁美女的富二代，來自中國的翠花也可以用假袋假鞋爆款衣服來獲得無知少女們對於「網紅」的景仰。

你看到的，只是對方想讓你看到的。

而對於「人物設定」的執着，其實已經滲透到了我們生活的方方面面。拿時尚媒體來說，愈來愈多的人傾向於在社交網絡中追隨Blogger形象，以他的穿衣化妝風格為範本，他推薦的東西也會想去試用（俗稱帶貨），傳統的媒體形象因此力不如前，甚至為了親近粉絲，強行去給自己拗出一個XX姐之類的名號，這是大勢所趨，但也並非人人都吃這一套。

愈來愈多的人傾向於在社交網絡中追隨Blogger形象。（Instagram@lilmiquela）

說回虛擬Blogger Miquela，作為一名擁有龐大群眾基礎的Fashion Blogger，相比於人物設定的真實，她在吸引粉絲這件事情上更多利用的是人們的好奇心——她呈現的生活愈是真實，人們就愈好奇。當然，下一步如果Miquela開始出個人品牌賣貨，也完全不奇怪。

與此同時，也有人在和Miquela「搶生意」。黑皮膚超模Shudu Gram因為被Fenty Beauty官方Instagram轉發了一張照片而走紅，這位擁有逆天身材的模特常常在Instagram上傳自己的硬照，常有攝影師給她留言：「你真的很美，可以與你一起拍攝嗎？」

不過相比於Miquela一直不承認自己的虛擬身份，Shudu Gram的簡介中直截了當地寫了「世界第一虛擬超模」，她的背後主腦是美國攝影師Cameron James Wilson，後者在接受Highsnobiety的採訪時表示，希望世間的美能夠多元化，才創造了這位完美身材的黑皮膚超模。

黑皮膚超模Shudu Gram你又喜歡嗎？按圖看看她的寫真▼

+ 8 + 7 + 6

有趣的是，Miquela還發過用美肌修圖軟件處理過的夢幻自拍照，沒了雀斑，戴上美瞳，變成無數女孩子追求的討巧的大眼睛尖下巴，粉嫩嫩的腮紅在臉上。

這種雙重的不真實重疊在一起，讓人忍俊不禁：

社交網絡時代，我們迷戀的究竟是人物設定，還是有血有肉的「真實感」？

Miquela還發過用美肌修圖軟件處理過的夢幻自拍照，沒了雀斑，戴上美瞳，變成無數女孩子追求的討巧的大眼睛尖下巴，粉嫩嫩的腮紅在臉上。（網上圖片）

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