【Karl Lagerfeld逝世】老佛爺多元才華　設計酒店取材古希臘文學

CHANEL藝術總監Karl Lagerfeld去世。世界上少了一位真正的時裝大師，也少了一位飽含創意與靈感的酒店設計師。 據《Women’s Wear Daily》報導，當今時裝界的泰斗，時尚圈最高產、最德高望重的前輩之一「老佛爺」 Karl Lagerfeld昨日（19/2）清晨在巴黎去世，享年85歲。Karl的離世，用「一個時代的終結」來形容毫不為過。

據《Women’s Wear Daily》報導，當今時裝界的泰斗，時尚圈最高產、最德高望重的前輩之一「老佛爺」 Karl Lagerfeld昨日（19/2）清晨在巴黎去世，享年85歲。（《Women’s Wear Daily》網站截圖）

這位「超長待機」的時裝設計師除了擔任CHANEL的藝術總監，同時也在意大利時裝品牌Fendi 工作了54 年，自己的同名品牌Karl Lagerfeld同樣風生水起。

或許，在你的印像中，銀髮腦後紮成馬尾的老佛爺總是叱吒在CHANEL的Fashion Show場之上，實際上，生前Karl也曾入場酒店，並參與設計，為酒店控們留下了瑰寶。

1）蒙地卡羅大都會酒店（Hotel Metropole, Monte Carlo）

面積不足上海千分之一的摩納哥，是世界上最富裕的國家之一。在賭城蒙地卡羅，歷史悠久的傳奇酒店林立。其中，建於1886年的蒙地卡羅大都會酒店，在翻新過程中就盛邀老佛爺操刀ODYSSEY。黑白色是Karl設計作品中的代表元素，同樣在這間酒店泳池中展現。

同時，他還通過兩部《荷馬史詩》（Homeric_Hymns）——《伊里亞德》（The Iliad）以及《奧德賽》（The Odyssey）獲得靈感，用15塊大型玻璃屏幕打造出65英尺的壁畫裝置，再現尤利西斯地中海之旅的盛況。

包括室外花園和池畔酒吧，都以老佛爺的奇思妙想為延伸，進行整體構想和設計，也是歐洲王室和各界名流鍾愛的派對之所。酒店目前隸屬於立鼎世酒店集團旗下。

▼▼這座充滿《荷馬史詩》色彩設計的酒店長甚麼模樣？立即按圖看看▼▼

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酒店信息 酒店地址：4, Avenue De La Madone, Monte Carlo City Centre,摩納哥 參考價格：約港幣4500元/晚起

2）克里雍大飯店（Hôtel de Crillon）

2017年，百年酒店Hôtel de Crillon在瑰麗浩大的翻新工程之下，重新展現出風采。令人意想不到，又在情理之中的是，老佛爺參與了此次兩間頂級套房的設計。瑰麗堅信，老佛爺對於巴黎以及克里雍的歷史知識都是無人能及的。

在巴黎這座輝煌的城市中，他向時尚先鋒香奈兒女士以及瑪麗女王表達了敬意。如果你親眼去看一看，就會被老佛爺對美學的認知深深折服。

這一次的合作，絕對是天作之合。Karl用別具慧眼的設計觸覺、於頂尖工藝的追求，以及自身對歐洲復興歷史的獨特理解，打造出了精緻的住宿空間。老佛爺將設計定義為「大型公寓」。

▼▼百年酒店Hôtel de Crillon在老佛爺筆下重現風采。按圖看看這所酒店的設計▼▼

酒店信息 酒店地址：10, Place de la Concorde, Paris, France 參考價格：約1200歐元/晚起

3）索菲特新加坡特色酒店（SO Sofitel Singapore）

在2014年，老佛爺將目光投向了遙遠的東方。前身為當地電信郵政大樓的新加坡索菲特酒店，在翻新時邀請老佛爺打造了具有巴黎風格的內飾。

包括酒店標誌性的「獅子標誌」。在這間殖民風格的酒店之中，你可以看到細節之處滲透着的法式魅力。比如源自法國砲台靈感的燈箱設計，古典主義圓柱的室內細節等。酒店的地理位置也是四通八達，下次到訪新加坡不妨一試。

▼▼這所位於新加坡的酒店隱約滲透着法式魅力！你又感受到嗎？按圖看看這所酒店設計▼▼

酒店信息 酒店地址：35 Robinson Road, 濱海灣, 新加坡 參考價格：約港幣2800元/晚起

【本文獲「外灘設計酒店」授權轉載，微信公眾號：designhotels】

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