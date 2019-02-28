【Karl Lagerfeld逝世】CHANEL另一繼任人　這老佛爺30年心腹是…

上周二，時裝界巨匠Karl Lagerfeld辭世，不過在他離關人世時，已為CHANEL鋪排最好的路。 先是老佛爺多年的左右手Virginie Viard當上CHANEL創意總監，當大家以為她已是老佛爺送給品牌最後的禮物，再有另一人上場，他是Karl Lagerfeld 第二位繼任人Eric Pfrunder，成了CHANEL的精品部形象總監，兩位老佛爺30多年的心腹，將一同為CHANEL建構未來。

除了Virginie Viard（中）外，CHANEL公布另一老佛爺繼任人，他就是Eric Pfrunder（左）。（網上圖片）

當老佛爺離世不久後，跟他共事超過三十年的Virginie Viard，成CHANEL新任掌舵人已成鐵一般的事實，然而當時還未釐清其官方頭銜。近日，據時尚潮流新聞網站BoF消息指，CHANEL正式宣佈品牌繼任人選，除了Virginie會正式成為品牌精品部創意總監（Artistic Director of Fashion Collections）外，品牌還公布另一位老佛爺繼任人Eric Pfrunder，他其會以精品部形象總監（Artistic Director of Fashion Image）為品牌繼續效力。

Eric Pfrunder效力CHANEL已有三十六年，比Virginie Viard還要多四年。（Preen.ph） Virginie於1987年開始在CHANEL工作，原來Eric比她更早四年加入品牌，三十多年來二人跟Karl Lagerfeld共同迎接CHANEL多個系列的誕生，老佛爺曾說：「攝影已成我生活中不可缺少的一部分，它彌補了我藝術創作與工作之間的裂縫 。」然而帶領Lagerfeld首次接踏觸攝影界，並鼓勵他親自操刀時裝大片的人，正正就是Eric Pfrunder。老佛爺還分享道：「CHANEL的工作室實在太忙了，平日只會與攝影總監Eric Pfrunder、工作室總監Virginie Viard，以及時尚總裁Bruno Pavlovsky會面與溝通。」可想而知，Eric絕對是Lagerfeld生前心腹之一。

現為CHANEL創意總監Virginie Viard（CR Fashion Book）

而Virginie更不用多說，當老佛爺病逝消息獲證實那刻，首先傳來Viard將會暫代CHANEL所有事務，各界已開始全面翻查她的履歷。Virginie一開始只以實習生的身分入主品牌的高級時裝刺繡部，三十二年來，由見習生晉升至工作室總監實在不容易，老佛爺於數月前所推出的紀錄片《7 Days Out》中曾揚言：「Virginie是最重要的人物，不止對我的生命而言，更是對整個工作室。」日後，這兩位老佛爺昔日的左右手，能否延續品牌的傳奇，是大眾最關心的事情。