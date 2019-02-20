【Karl Lagerfeld逝世】除CHANEL和FENDI　別遺忘老佛爺同名品牌

Karl Lagerfeld曾說過，設計就如呼吸一樣。近年他年事已高，還身兼數職，工務多不勝數不在話下。除CHANEL、FENDI外，他亦同時擔任同名品牌Karl Lagerfeld創意總監一職。

同名品牌「Karl is Kolor」廣告（網上圖片）

老佛爺於1984年創立同名個人品牌，將巴黎風格、休閒、搖滾融為一體，推出女裝、男裝、配飾系列，利用黑白作主調，更把自己化身卡通人物，製成品牌圖案。而老佛爺主子Choupette，也經常成為品牌的靈感之一。



直至今天，全球共有100多個單一銷售點，包括巴黎、紐約、倫敦、上海和首爾等主要地點，強大的特許經營合作關係，使品牌遍佈歐洲、中東及亞洲等市場。雖然它與CHANEL及Fendi相比，成績當然無法相提並論，後來亦甚至幾度停產，其後再次重回軌道。於2005年，老佛爺將品牌賣給了Tommy Hilfiger集圑，卻繼續親手設計旗下系列。2006年，更宣佈推出副線品牌 K Karl Lagerfeld。

老佛爺親力親為幫自家品牌拍攝廣告。（網上圖片）

KARL LAGERFELD X H&M（網上圖片）

多年來，品牌推出各種聯名系列，不以高端時裝為主，主要就是想迎合大眾市場。最令人印象深刻的是，2004年品牌與H&M合作推出限量版系列，此舉動不但引起了大家的目光，其他品牌亦迅速複製此概念。老實說，老佛爺自家品牌旗下產品只屬普通，買的都是買老佛爺的名氣吧。

2018年4月，該品牌與澳洲美容品牌ModelCo聯手推出彩妝系列。（網上圖片）

2018年4月，該品牌又迎來新驚喜，跨界與澳洲美容品牌ModelCo，聯手合作推出彩妝系列。將時尚融入日常生活，對於Karl而言，時尚是一個整體概念，包括衣服和化妝品。

作為生招牌的老佛爺，他的才華又何止時裝，平時想法多多，插畫、攝影及時尚造型等方面都能輕鬆兼顧，並紛紛應用在品牌當中，而他過世後，品牌又會何去何從？沒有了老佛爺，人們還會買它嗎？

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