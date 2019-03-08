【Calvin Klein】品牌放棄高端系列　內衣、香水才是CK發展重心？

曾經代表着美國傳奇時裝夢的品牌Calvin Klein，近日正式宣布，品牌將會放棄其高級成衣系列，再不會按常規季度推出新品。消息傳出後實在令人惋惜，誰承諾過大家，自決定捨棄設計師Raf Simons以後，會繼續為品牌重振聲威？

Calvin Klein於1968年成立，現有女裝、男裝、內衣、首飾、香水、家居、牛仔及運動等系列。（網上圖片）

美國服裝集團PVH旗下的紐約時裝品牌Calvin Klein，於周三（3月6日）正式公告，將不會繼續高端服裝系列業務，並即將關閉位於米蘭的工作室，還不止於此，更在米蘭與紐約兩大時裝匯聚地進行大規模裁員，有近100名員工受到影響。然而目前再有風聲指出，品牌正尋求的下一任時尚總監，不排除由過去曾任CK創意總監十八年之久的Kevin Carrigan回巢出任。

2016年至2018年，Raf Simons曾任CK創意總監一職。（網上圖片） 事實上，這個決定早已在Raf Simons離任時顯露端倪。去年十二月，CK直指僅為品牌上任剛好兩年的設計總監Raf Simons，因未能為品牌創下理想業績及穩定的投資回報，故提早與設計師解除合約，雙方最終不歡而散；而由Simons所主導的Calvin Klein 205W39NYC亦無奈終止，連帶這系列的總裁Michelle Kessler-Sanders也隨即宣佈離職。雖則PVH集團其後承諾會為品牌重新制定正面新方向，但依舊傳出一連串有關於品牌的負面消息，可見其政策只會是每況愈下，實在是預料中事。

（Calvin Klein）

2017下半年CK的銷情開始急轉直下，截至去年十一月，其銷售額增長放緩達2%，當時品牌將所有責任全推卸於Raf Simons身上，認為至他於2016年開始擔任品牌主帥後，頻頻大改CK一貫極簡性感形象，轉趨向高端及藝術化的創作模式，只能為品牌建立形象留於表面，業績表現更未能達至投資者的理想尺度。

這場是Raf Simons的第三場Calvin Klein系列，FALL 2018 READY-TO-WEAR CALVIN KLEIN 205W39NYC。（網上圖片） 事實上，Raf Simons剛入主品牌曾贏得一片掌聲，以經典驚悚電影《大白鯊》為設計靈感的2019春夏，以及生存裝備造型的2018秋冬，都獲時尚界業內人士一致好評，令全場驚嘆CK在他帶領下走出耳目一新的形象。PVH集團董事長兼首席執行官Emanuel Chirico曾表示：「Raf Simons入主後，Calvin Klein大部分的產品銷量的確轉佳，不過論設計與價格，也超出了市場預期，一切都太過於急進。」雖然Raf Simons的設計是為CK長遠發展：重塑形象，取回人心，慢慢賺取實際收益，但近年CK最大利潤始終是來自內衣和香水。不過一個品牌的價值，本就是在於其設計的本身，若然只以商業角度出發，為「利潤」甘願放棄一個高端時裝系列，CK只會是更加「眨值」。