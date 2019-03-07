I.T全面進軍Online市場　以後減價產品只會在eShop出售？

有得必有失，拜科技發展的一日千里，在促成社會進步的同時，亦摧毀了許多行業，的士業聲稱被Uber弄得苦不堪言；傳媒界就因為智能手機而迎來了紙媒寒冬；至於實體時裝店近年也面臨巨大衝擊，在網購文化日趨盛行之下，許多人每星期「淘寶」比逛街更多，時裝店除自由行外，人流稀少，售貨員也漸漸供過於求，面對全新營商環境，傳統時裝品牌紛紛投身Online Store市場還不夠，更每每奇招盡出，就例如Y-3和I.T，都先後於今個星期內，在網店方面有特別的舉動了‧‧‧‧‧‧

昨晚一閃即逝，$330對Y-3波鞋！（Y-3）

Y-3網店突然虧本價賣鞋 會否空歡喜一場？

先說說adidas旗下與山本耀司合作的運動時裝線Y-3，平常產品定價高企，就算在大減價時節，波鞋類產品最低也要$1,000HKD左右起跳，以貫徹品牌的高端形象，原本這種營運策略一直相安相事，誰不知昨晚品牌自家網店www.y-3.com卻突然神經刀發作，在毫無預兆情況下，以低至原價2折的「虧本價」出售Y-3波鞋產品，留意這些減價單品絕非無人問津的倉底貨，而清一色是品牌最受歡迎的王牌波鞋產品，例如Raito Racer及Kusari II等旗艦波鞋，原價由$2,590-$3,140HKD不等，平常作5折減價的時候，已引來莫大哄動，但昨晚官方網店卻竟然以$330-$400HKD的超低價出售，如斯經濟實惠的價錢，實在令人覺得adidas仿如在做善事一樣，無怪在減價不久，產品已光速被人搶奪一空，只盛餘超大碼款式。

人氣Y-3鞋款Kusari II，在SSENSE購買要$3,140HKD。（SSENSE）

但昨晚Y-3網店卻僅賣$400大元。（Y-3）

然而正當萬千港人感謝三間牌的皇恩浩蕩之際，今早接收到的訊息卻叫人晴天霹靂，據香港Y-3方面的店員透露，昨日的網店大減價事件，只不過純屬是系統故障之故，並非當真有大平賣咁話！如斯反高潮，叫人空喜歡一場之餘，也令付了錢買鞋的顧客擔心Y-3方面會「賴帳」，隨時退還款項就了事，究竟認帳與否？就讓我們食住花生地拭目以待吧。

受系列故障影響，今早Y-3的網店已暫停運作。（Y-3）

今次意外事故，或許叫人空喜歡一場‧‧‧‧‧‧（Y-3）

其實就連豐澤也發生過類似事件。（香港01）

IT年度激安The Ultimate Sale今年開始轉移至網店舉行。（ITHK）

至於I.T方面就可以放心，這個割價消息千真萬確，絕不會叫人空歡喜一場，說的是他們網店ITeSHOP。由今日3月7日至3月14日期間，ITeSHOP將會破天荒舉行FW18 年度激安大減價，A-COLD-WALL*、AMBUSH®、COMME des GARÇONS、JW ANDERSON、NO.21、Simone Rocha及THOM BROWNE等過百個國際品牌，大量精選單品將會以低至2折發售（驗證過，當真有「好嘢」的，並非盡是倉底貨），免費送貨之餘，更提供凡購買3件或以上貨品，可享額外9折優惠，的確物超所值。

A-COLD-WALL Bag 原價$1699，現減至$680。（ITHK）

所以預見ITeSHOP將會是I.T集團未來發展的重中之重。（ITHK）

或許大家對I.T的激安大減價Mega Sale已見怪不怪，反正他們每季都是如此，但今次事件的意義，在於I.T乃是首度將終極清倉減價轉移到OnlineStore的層面之上，從前I.T的割引模式是先在各大專門店內進行平均「7-8折」的有限度減價，過了一段時間後，如果節扣貨品也是賣不去，它們就會被運送至各間I.T OUTLET實體店（現在全港共有5間），以平均「2-3折」的低價出售，這是傳統以來的慣常做法。

原價$14,299的JW ANDERSON真皮手袋，現在售$3,575，真心吸引。（ITHK）

+ 3 + 2

但時移世易，人類消費模式起了翻天覆地的變化，時裝單品也自不然要對自身的營銷手法作出協調，現在一下子將Mega Sale由OUTLET實體店搬到網店，既方便了消費者一次盡覽所有減價單品的款式、價錢和尺碼外，也反映出I.T集團銳意將網購模式作為銷售核心的發展方向，其實他們在開拓網購市場方面，於香港已起步較遲，在NET-A-PORTER、MATCHESFASHION等外國勢力蠢蠢欲動的形勢下，香港時裝單位再不積極還擊，自身的既有市場，隨時有被瓜分的危險，所以可預見到的一個事實：就是在不久將來，香港實體連鎖專門店的數目勢必會有一定程度減少，當中所指的連鎖專門店，未必是專門針對時裝業，想來就連美妝、電子、家居生活產品等各方面，也一併受到牽連。沒辦法，這是一個連實體餐店都可以透過Deliveroo和Foodpanda來處理的數碼年代，如何立足於這個訊息萬變的時代洪流之中，著實值得所有公司和打工仔們自行深切反思。