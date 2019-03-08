【Lacoste】經典鱷魚大革新　新創意總監：做個超越Polo衫的品牌

去年十月，Lacoste任命Louise Trotter為新任創意總監，亦是該品牌首位女性設計師，她的處女作AW19系列，完美為品牌進行大革新，改造了以鱷魚標誌和Polo衫而聞名的Lacoste，為這個經典老牌注入全新元素。

新任創意總監Louise Trotter（Lacoste）

我希望建立一個超越Polo衫的品牌。 Louise Trotter

Louise Trotter於Joseph擔任創意總監長達9年之久。（網上圖片） Louise Trotter曾於Whistles、Gap、Calvin Klein、Tommy Hilfiger等品牌工作過，亦在Joseph擔任創意總監長達9年之久。Trotter自稱是一位外套及針織品愛好者，更在《T Magazine》訪問中表示：「我希望建立一個超越Polo衫的品牌。」並進一步在設計中傳達Lacoste的價值觀，如圍繞對堅韌、社區和公平競賽的運動理念。她亦表明，Lacoste非常能夠滿足當前市場的需求，不過從AW19系列開始，它將以更強的時尚方向，尋找不同的新需求。

Lacoste AW19（Lacoste）

+ 7 + 6 + 5

2019年Lacoste秋冬系列，於巴黎網球俱樂部會所舉辦，以創辦人René Lacoste生活及品牌的網球歷史出發，而標誌性Polo衫，亦支撐着不同的設計款式，一分為二的針織連衣裙、條紋針織衣領、流蘇鱷魚Logo、Oversize設計都是今季被受注目的元素之一。Trotter重新詮釋傳統網球服裝，利用運動元素融合當代風格，加上永不過時的優雅外觀，充分展示法國服飾的原則，同時亦向品牌傳統送上尊敬。

Lacoste經典Polo衫（Lacoste）

Louise Trotter認為時裝及運動服從來都不是獨立個體：「Lacoste的獨特之處是它存活於這個空間裡，雖然依靠着傳統及工藝，但卻擁有前瞻性思維，關注如何去創新。」加入Lacoste後，Trotter立即回顧該品牌的歷史檔案，發現自己被René Lacoste的故事所吸引。因此，在設計新系列時，她需要確保系列仍與之前的產品有關連，並非常重視該品牌的價值。