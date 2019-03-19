【IKEA】宜家新Crossover不玩名牌聯乘　為殘疾人士製作貼心設計

對普遍用家來說，買入一件家品可能會全面考慮到產品本身的設計、創意、材質。 不過對於殘疾人士來說，著眼點不是要華麗精巧，能夠在市面上成功找來為自身缺陷而設的產品，可能已是奢侈。 IKEA跟以色列非牟利組織Milbat合作，推出一系列「ThisAbles」配件，重點是可自行免費打印出來。

Finger Brush為手部殘疾人士提供一個更加強穩定性的畫作功具。（dezeen）

早前，以色列IKEA跟非營利組織Milbat及Access Israel聯手，開發命名為ThisAbles系列的配件產品。「ThisAbles」與「Disable」兩字雖則串法不一樣，但讀音卻無異，從而了解系列中整整十三件配件，全是特意為殘障人士而設，有了這些配件後，方便了殘疾人士起居日常，令一切變得可行（Able）。IKEA分享企劃的願景：「盡可能為更多人創造更好的每一天。」品牌更在相關店內刻意劃分出「無障礙生活空間」的部分，盡力為行動不便者提供全方位貼心服務，不過大前題是配件需應用在IKEA家具產品上，雖然如此，但值得高興的是這系列家具配件除了可購買，還可以免費自行製作……

便於放置拐杖的床側置物架，產品稱為Cane By Me。（dezeen）

由於三大合作單位以非牟利為大前提，創作前三方經已將「產品能否自家製」作為重點考慮，亦務求更多人能夠體驗「ThisAbles」產品的成果，因此只要擁有一台3D打印機及塑膠原料，繼而在ThisAbles網站下載各產品的3D打印檔，便可自行製作；除了自行打印外，目前就只得以色列IKEA及Milbat有售。然而更值得一提的是，若果官方現有的設計細節與大小，未能滿足殘疾人士所需，更可向IKEA方面提出製作上意見或其他所需配件，希望令更多人受惠。

Billy書架而設的櫃門把手Popup Handle

ThisAbles今次推出的3D打印配件，有為IKEA最受歡迎產品之一的Billy書架而設的櫃門把手（Popup Handle），還有方便開關的大型外置檯腳（Mega Switch）、在浴簾加置的穩固把手（Curtain Gripper）、便於放置拐杖的床側置物架（Cane By Me）、Cushion上大型拉鍊扣圈（Friendly Zipper）等。再者，每款設計都考慮到殘疾人士自行安裝的可行性，因此它們都易於裝崁與放置。



ThisAbles系列設計無疑造福殘疾人士，為他們的生活帶來不少便利——當然家中是使用IKEA家具產品才行。

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