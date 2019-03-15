Angelababy登美國《Vogue》封面　被指實力未夠班卻贏在一個數字

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被譽為時尚聖經的《Vogue》是不少人夢寐以求的「地方」，時裝編輯們希望能到《Vogue》工作、設計師們希望自家設計可以在《Vogue》上曝光、模特兒們亦冀昐著當上《Vogue》封面人物。

一直以來，能登上美國《Vogue》封面的都是一線女星，四月號以「14 Countries，14 Superstars」為主題，一次過請來了十四位來自世界各地的女星拍攝封面，Angelababy更成為十四人之一。她一躍而上，在未登上中國《Vogue》前就成為了美國《Vogue》的封面人物，震驚了不少人。除了Angelababy外，同場還有《復仇者聯盟》系列中飾演黑寡婦的Scarlett Johansson、韓國女演員裴斗娜、墨西哥歌影視三棲的Eiza González、曾參演《大亨小傳》澳洲演員Elizabeth Debicki等大名。

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不少人認為Angelababy在實力與名氣上未能與其他女星看齊，並且不配「演員」及「歌手」的稱號，這一點相信《Vogue》也心中有數。不過事出必有因，若果留意到各位女星在社交媒體的追蹤人數，便能明白《Vogue》邀請Angelababy登上封面的原因。

若論社交媒體上的追蹤人數，Angelababy不比其他女星輸蝕，甚至比她們還要多。Angelababy的Instagram帳號有多達700萬追蹤者，微博的粉絲人數甚至已破億。《Vogue》更在文中稱Angelababy為中國版Kim Kardashian，也許是因為二人的「帶貨力」同樣強勁，相信《Vogue》也是因為Angelababy強大的粉絲團才會選中她。

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