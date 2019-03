visvim自家雜誌Subsequence發行　標價港幣$675極矜貴

近年時裝工業盛行Crossover,當中所指的Crossover,並非單單是品牌與品牌之間合作,也可以解讀成不同界別之間的跨領域互動,例如時裝雜誌會推出自家服飾(032c),服飾品牌又會進運飲食業(Vivienne Westwood Café),以自身的專業知識和名氣,去開拓一個全新領域,聽上來看似冒險,但其實成功的例子比比皆是,君不見時下許多一線Beauty Brand,它們本身的起源,正正是一個服裝品牌而已。 而這種跨領域Crossover最近又迎來了另一經典例子,說的是日牌visvim,今個3月其主理人中村世紀就以visvim名義進軍出版界,打造流行文化生活雜誌《Subsequence》,以半年刊的形式發行 ,盛惠港幣$675蚊。

《Subsequence》在visvim官方網店有售,定價$86美元。(visvim)

雖然定價絕不便宜,但單從上面片段所見,足見其製作之嚴謹。

既然屬visvim出品,《Subsequence》的定價「高人一等」似乎是意料中事,但雜誌的包裝以至內容卻當真別樹一格,考究過人。以Arts & Crafts for the Age of the Eclectic(折衷主義時代裡的工藝品)作為口號,全球限定2,000本,第一期就以「My dearest things」為主題,展出一系列業界名人多年內收藏的工藝品,收藏家名單包括中村世紀本人、其第二任妻子Kelsi Nakamura、日本文學家西加奈子、玻璃藝術技師Masahiro Ishikawa以至加拿大藝術家Leanne Shapton等等,這些收藏品未必每件都價值連城,但每一件都滲透着或多或少的民族、懷舊或工藝情懷,簡稱「visvim味極濃」,品牌死忠看到自不然有共鳴。

中村世紀與現任妻子Kelsi Nakamura。(網上圖片)

+ 2

"Fisherman shirts of Japan and Portugal"專題,講解兩國的漁夫恤衫的故事。(Subsequence)

此外其他專題內容同樣出眾,"Origami and chairs"解構摺紙與製椅工藝;"Ceramic art of Acoma, New Mexico"則介紹一種源自美國新墨西哥州,名為Acoma的原住民藝術;"Tonkori, the Ainu string instrument"就是一篇關於北海道阿伊努族傳統樂器 Tonkori的教導;至於服裝文化方面,則以"Fisherman shirts of Japan and Portugal"專題最為精彩,內容顧名思義是探討兩國的漁夫恤衫,須知道歷史上這兩個國國度的確有着千絲萬縷關係,葡萄牙人不但是第一批踏上日本國土的歐洲人(1543年),也將自身的文化傳入東洋,日本美食天婦羅,正正是由葡國傳入的料理概念(天婦羅英文稱作Tempura,這正是源自拉丁語系葡萄牙語發音),足見內容上的精采。

主編井出幸亮。(網上圖片)

井出幸亮過去的旅遊著作。(網上圖片)

而雜誌的精采與否,背後的製作團隊同樣重要,為將內容資訊發揮極緻,《Subsequence》誠意請來井出幸亮擔任主編一職,井出氏在傳媒業界經驗豐富,除了曾擔任《BRUTUS》、《Casa BRUTUS》、《POPEYE》及《翼の王国》等知名雜誌的編輯工作外,亦曾出書分享過阿拉斯加旅遊的知識與見聞,是一個集旅行、藝術和歷史文化與一身的傳媒人,對雑貨小物也有深刻的品味和識見,由他主理中村世紀的雜誌,最是適合不過。

https://subsequence.tv