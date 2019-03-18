visvim自家雜誌Subsequence發行　標價港幣$675極矜貴

近年時裝工業盛行Crossover，當中所指的Crossover，並非單單是品牌與品牌之間合作，也可以解讀成不同界別之間的跨領域互動，例如時裝雜誌會推出自家服飾（032c），服飾品牌又會進運飲食業（Vivienne Westwood Café），以自身的專業知識和名氣，去開拓一個全新領域，聽上來看似冒險，但其實成功的例子比比皆是，君不見時下許多一線Beauty Brand，它們本身的起源，正正是一個服裝品牌而已。 而這種跨領域Crossover最近又迎來了另一經典例子，說的是日牌visvim，今個3月其主理人中村世紀就以visvim名義進軍出版界，打造流行文化生活雜誌《Subsequence》，以半年刊的形式發行 ，盛惠港幣$675蚊。

《Subsequence》在visvim官方網店有售，定價$86美元。（visvim）

雖然定價絕不便宜，但單從上面片段所見，足見其製作之嚴謹。

既然屬visvim出品，《Subsequence》的定價「高人一等」似乎是意料中事，但雜誌的包裝以至內容卻當真別樹一格，考究過人。以Arts & Crafts for the Age of the Eclectic（折衷主義時代裡的工藝品）作為口號，全球限定2,000本，第一期就以「My dearest things」為主題，展出一系列業界名人多年內收藏的工藝品，收藏家名單包括中村世紀本人、其第二任妻子Kelsi Nakamura、日本文學家西加奈子、玻璃藝術技師Masahiro Ishikawa以至加拿大藝術家Leanne Shapton等等，這些收藏品未必每件都價值連城，但每一件都滲透着或多或少的民族、懷舊或工藝情懷，簡稱「visvim味極濃」，品牌死忠看到自不然有共鳴。

中村世紀與現任妻子Kelsi Nakamura。（網上圖片）

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"Fisherman shirts of Japan and Portugal"專題，講解兩國的漁夫恤衫的故事。（Subsequence）

此外其他專題內容同樣出眾，"Origami and chairs"解構摺紙與製椅工藝；"Ceramic art of Acoma, New Mexico"則介紹一種源自美國新墨西哥州，名為Acoma的原住民藝術；"Tonkori, the Ainu string instrument"就是一篇關於北海道阿伊努族傳統樂器 Tonkori的教導；至於服裝文化方面，則以"Fisherman shirts of Japan and Portugal"專題最為精彩，內容顧名思義是探討兩國的漁夫恤衫，須知道歷史上這兩個國國度的確有着千絲萬縷關係，葡萄牙人不但是第一批踏上日本國土的歐洲人（1543年），也將自身的文化傳入東洋，日本美食天婦羅，正正是由葡國傳入的料理概念（天婦羅英文稱作Tempura，這正是源自拉丁語系葡萄牙語發音），足見內容上的精采。

主編井出幸亮。（網上圖片）

井出幸亮過去的旅遊著作。（網上圖片）

而雜誌的精采與否，背後的製作團隊同樣重要，為將內容資訊發揮極緻，《Subsequence》誠意請來井出幸亮擔任主編一職，井出氏在傳媒業界經驗豐富，除了曾擔任《BRUTUS》、《Casa BRUTUS》、《POPEYE》及《翼の王国》等知名雜誌的編輯工作外，亦曾出書分享過阿拉斯加旅遊的知識與見聞，是一個集旅行、藝術和歷史文化與一身的傳媒人，對雑貨小物也有深刻的品味和識見，由他主理中村世紀的雜誌，最是適合不過。

https://subsequence.tv