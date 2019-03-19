【周訊】Angelababy登美版Vogue惹熱議　Burberry宣布棄用塑膠

又到了每周時尚要聞總結點評的時候啦，讓我們來看看這周在時尚圈又發生了什麼新聞。

1）Angelababy 登上美版Vogue引熱議

就在前幾日，時尚圈再次發生了一件令許多人為之震驚的事情，此舉動還讓許多人都在懷疑Anna Wintour是否對於中國演員存在誤解。

Angelababy登上了美國版Vogue的封面，成為了中國第一位登上Vogue美國版的女演員。（孫菲菲和劉雯各自都登上過，但二者都屬於模特兒）

Vogue US四月號的封面邀請到了七位來自不同國家的女演員，拍攝本次主題為「Global Talent」的封面大片，而代表中國出鏡的則是Angelababy（楊穎）。一同拍攝封面的女演員包括有美國的Scarlett Johansson（黑寡婦）、韓國的裴斗娜、澳洲的Elizabeth Debecki、法國的Lea Seydoux、印度的Deepika Padukone以及尼日利亞的Adesua Etomi-Wellington。

按圖看看女星們為美國版《Vogue》4月號拍攝的個人硬照▼

+ 9 + 8 + 7

此封面一經曝光後，就在中國地區引發了熱議。眾多網友都在進行討論「Angelababy是演員？」、「她是靠着張臉上的封面」等各種話題。甚至有網友還在微博上表示說Anna Wintour這一舉動不擺明就是在諷刺我們中國演員嗎？

但是話說回來，我覺得代表中國的女演員怎麼也不應該把Angelababy拱上去吧。這樣做將章子怡、鞏俐、李冰冰、陳沖、周迅、湯唯這些女演員置於何地？請問哪個不比她強，演技、氣質一應俱全，怎麼就回事Angelababy登封呢？也許Anna看中的是Angelababy身上的流量，畢竟人家在內地是頂級的流量明星，儘管沒有演技，沒有什麼才藝拿得出手。但空有一副好看的皮囊就足以讓她在中國娛樂圈立足。

Angelababy（Vogue）

最為搞笑的是，Vogue官方網站還折騰出一件大烏龍。網站刊登了一篇「Angelababy's Young Mom Style Is （Mostly） Down-to-Earth」的文章，但是由於編輯的臉盲症犯了，將中國女演員唐嫣錯看成了Angelababy，將照片插入在文章。這一大烏龍，再一次讓網友有機會可以邊「食花生」邊聊八卦了。

在最後，我想瞧瞧告訴大家，這次封面的所有女演員，除了Angelababy本人沒有代表作之外，其他所有女演員都有各自的代表作品。儘管Vogue US說Angelababy是中國的Kardashian，但還是不足以代表中國的女演員登封。

Burberry的包裝盒（WWD）

2）Burberry宣布棄用塑膠

近日，英國奢侈品品牌Burberry宣布將於2025年前將品牌涉及到的所有塑膠包裝替換為可重複使用、可回收或可降解的物料。在2018年，塑膠在時尚界刮起了一陣熱潮，許多品牌都推出了塑膠單品，Burberry也是其中一員：塑膠外套，塑膠手提包，塑膠T恤.……根據報導，每年我們扔掉的塑料足夠繞地球四圈，然後它們最終的結局就是在垃圾填埋場排放出溫室氣體，或者成為漂浮在各大洋上巨大垃圾島上的一部分。這也是繼Burberry宣布停用皮草以來的第二次為環保事業做出的決策。

隨着環保潮愈演愈烈，各大企業不得不根據自己進行道德變革。Burberry在2019年開始推廣生物塑料以及環保袋，並在英國進行衣架回收計劃。

然而，有人認為諸如Burberry此類塑膠時尚單品價格昂貴，並不會有人隨意將其丟棄，因此意義不大。但我個人認為，無論Burberry此舉是否真的能改善環境，都給其他時尚品牌（尤其快時尚品牌）樹立了榜樣，也迎合了之前Vivien Westwood以及Stella McCartney擔起環境保護責任的呼籲，是帶動時尚產業對環保事業做出貢獻的一次優秀舉動。

Tom Ford或將成為新一任CFDA主席（VCG）

3）Tom Ford或將成為新一任CFDA主席

據《女裝日報》的消息稱，CFDA（美國時裝設計師協會）將會於3月19號召開董事會議，並將對於設計師Tom Ford任職主席進行投票。如果投票結果通過，現任主席Diane Von Furstenberg辭職後將由Tom Ford接手。

據《女裝日報》消息，美國時裝設計師協會(CFDA）將於3月19日召開董事會就設計師Tom Ford的主席提名進行投票。現任協會主席Diane von Furstenberg或將在Tom Ford接手後辭職。他先後擔任了Gucci以及開雲集團（Kering）的創意總監，並設計了Gucci和Saint Laurent部分系列，還曾對評估了收購設計師品牌Alexander McQueen、Stella McCartney 和Tomas Maier作出評估和收購。

Tom Ford作為一名極具商業價值的設計師，對於CFDA來說，他的加入必然會帶來許多很多好處。Tom Ford從事設計已經有三十多年，並且在2005年時推出了個人同名的彩妝線，2007年推出男裝系列，2011年推出女裝系列。他本人對於奢侈品的設計以及行業的競爭都瞭如指掌，他清楚的知道現在市場上一大部分的奢侈品競爭都是來自於歐洲的時尚集團。他加入CFDA，或許會給大家帶來一個全新的角度，引領整個協會走向光明的塔頂。

Hermès將會於2020年推出首個彩妝系列（Hermès官方圖片）

4）Hermès將會於2020年推出首個彩妝系列

近日，法國奢侈品Hermès宣布，將會在2020年推出自己品牌的第一個彩妝系列，正式進軍美妝行業的這一高利潤領域。

近日，法國奢侈品集團宣布將於2020年推出品牌首個化妝品系列，正式進軍美妝業務。2018年4月，Hermès集團首席執行官Axel Duamas在接受媒體訪問時表示，在2020年推出彩妝產品後，還將推出個人護膚產品。日前，集團執行副總裁Guillaume de Seynes也向媒體確認了該消息。

連Hermès都愛耐不住想在美妝行業撈一筆的心，可見在未來幾年美妝業務必定會成為各大品牌眼中的鑽石，死死的盯着。不知道Hermès的彩妝線會不會跟它的Birkin Bag一樣貴到讓人窒息呢？很期待了！

張藝興代言H&M（H&M官方圖片）

5）張藝興代言H&M

歌手張藝興成為Fast Fashion零售巨頭H&M的大中華地區男裝代言人，並且他還是該品牌大中華地區的首位年度代言人。張藝興首先為H&M 2019春季男裝廣告拍宣傳寫真。

H&M為了挽救市場，不得不與內地的流量明星合作，以提高銷售額。H&M逐漸重視起大中華，不斷的在大中華地區提升自我的品牌影響力以及進一步的與ZARA競爭。近年來Fast Fashion品牌的銷售額持續下跌，淨利潤不斷下滑，為了推動市場的消費力，將品牌影響力做到最大化。張藝興可以說是代言H&M的最佳人選，代表年青一代的他，有着前衛潮流的時髦感，以及自我的獨特審美價值。

按圖看看張藝興為H&M拍攝的廣告寫真▼

【本文獲「張雞米」授權轉載，微信公眾號：JimmyBitch】