專訪本地設計師Mountain Yam：「絕不隨波逐流，便能突圍而出。」

談起香港本地時裝行業，單看租金暴漲、市場狹窄等城市疾患，已能預視到要在這地方要當上時裝設計師，絕非易事。Mountain Yam（任銘暉）由八年前便堅持至今，繼續做自己設計。 「我問你，媒體是否同樣面對衰落的問題？其實各行各業也有其困擾，但不代表沒有存活的空間。」他仍然相信，一行車縫線的魔力，一台衣車機的力量。

香港本地時裝設計師Mountain Yam（任銘暉）。（攝影：歐嘉樂）

幼稚・「人生該要有更多的Layer」

若有留意本地時裝設計，相信聽聞過「112mountainyam」這個品牌，「屈指一算，由當初嘗試同時兼顧全職工作、建立自家品牌，再到現時品牌總算走上軌道，原來已幾近第八個年頭了。」

Mountain畢業於理工大學紡織及製衣學系，其後赴西洋實踐事業，再回港修讀碩士學位。期間他獲獎無數，完成課程後正式從事手袋設計，及後加入國際時尚品牌ANTEPRIMA；單看這份履歷，看來已足以應付其後自家品牌的各項事務。不過Mountain卻分享，起初想法其實來得非常幼嫩，「人生好像應該要有多點變化，要體驗更多的Layer，於是決定辭掉工作。」他說這是一個草率的決定，但的而且確，造就了其成衣品牌112 mountainya，以及訂製品牌MYam Atelier的誕生。

112mountainyam不久前在紐約發佈了2019 秋冬秋列。（mountainyam）

Mountain分享做設計最大的滿足感，是能夠重拾客人的自信心。（攝影：歐嘉樂） 「剛剛做設計，因為要寄賣於別人的店鋪，因此心裏只著重產品的『商業化』。」Mountain初時沒有考量太多創意，原因無非只得一個，「當時自己的時裝眼界，就只見商業設計。」他認為過去的經驗還不足以創造品牌的獨特性，還需要更多的歷練，有時更會鑽牛角尖：「根本拿不定自己的設計方向，再怎樣繼續走下去？」然而再多的猶豫，Mountain也堅信每個人生階段也是寶貴的體驗。隨之他忽發奇想，嘗試將正面的思想轉換成品牌的基因，結果又會如何？再加上他一直非常欣賞現代女性的能幹、率性以及自信，將以上囊括一起，漸漸就為品牌定立出一套穩固的理念。

112mountainyam 2019 春夏系列。（mountainyam） 成長・「設計不無創意」 雖然Mountain一直認為，時裝的包容性可以很大，「先不說市面上各種風格的存在；做時裝，有的會只考慮到商業，就如ZARA、H&M那些討好普遍大眾的快時尚，有的則只專注於創意，又成功在網絡上『Make Noise』，細心觀察，其實各方也有市場。」不過，Mountain從中意識到，要突顯品牌的價值，創意是絕對不容忽視，而且是一大重點。「因此設計就愈做愈大膽，不過是一種大膽的可穿性。」就如品牌的2019春夏系列，以鳥群的國度綜觀世界，叫人類在生活上發掘更多可能性作為構想的系列，Mountain嘗試應用鮮豔奪目的雀鳥印花、不同布料混合拼貼等元素，放大了品牌常用的大膽作風，同時在剪裁上稍作收歛，「我還會將衣服逐件分拆看待，看看每件是否能達至Mix and Match的效果。」

+ 2

品牌成長的過程中，Mountain分享也漸漸塑造出其定位。印花、刺繡、釘珠、大膽配色、布料混合使用等設計細節，都是品牌愛用的單元。「亦希望能透過品牌的服裝，有效表達女性內心的強大及敢作敢為的個性。工作之餘同時要兼顧家庭，也許就只有女性方能做到。再者，就是將正面、活力等元素置入設計當中。」所以這麼多年，品牌一向以女裝為主，不過也有少量的男裝款式。

2019秋冬系列以「Hide and Seek」為主題。（mountainyam) 成熟・「設計兼備創意與商業，才是一位成功的設計師」 問到Mountain如何定義一位成功的設計師，他則認為時裝設計師不應只著眼於設計的本身，「設計師本來就是一位問題解決者，例如如何用衣著改變都市女性比例不均的問題； 如何為她們提升自信等，若只閉門做自己認為對的設計，而忽略了市場上的訴求與需要，就算服飾細節再精巧細緻，也稱不上為一位好的時裝設計師。」Mountain繼而明白到，創意也好，商業也好，都要學懂內外均衡兼顧。

+ 3 + 2

以上說法，正好應用於品牌在紐約發佈不久的最新2019 秋冬，他更具體講述整個創作過程，如何考量到創意與商業性，「先是創建主題，是次靈感以坦桑尼亞的動物作為發想，動物常匿藏自己的行蹤以便保護自己，主題命名為『Hide and Seek』，同時借喻活於城市中的都市人，就如被獵者的習性，常常隱藏自己最真實的一面，卻忽視了忠於自己的重要性。」然後再想像整個系列的形象與感覺，再拿捏某些創意的設計元素，當中的動物印花、迷彩、刺繡、手工釘珠亦因而萌生，繼後再考慮到商業市場，從而在設計上作出調整與收窄，最終作品便出世。「不是要創作一批衣裳主打創意，一方則主打商業，而是將兩者結合，這才是最考功夫的地方。」

本地做設計難嗎？十居其九會異口同聲地回答：當然困難。可是對於Mountain來說，只要不隨波逐流，品牌定位夠扎實，設計同時有着強烈的品牌基因，並能保持品質，依然可在這片石屎森林突圍而出。

（攝影：歐嘉樂）

【周五心意運動．讓#心意成為眼和耳】您捐一份$50晚餐錢，已可資助殘障家庭的子女用知識改變命運，即到「01心意」平台捐款支持【香港傷健共融網絡】殘障家長子女支援計劃