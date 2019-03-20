Natalie Westling成跨性別模特　女生Natalie變男子Nathan再上路

在開放的社會下，大眾對於兩性意識提高，除了追求男女平等外，LGBT社團亦愈來愈活躍，男與女已經沒有單一的定義，兩者間的界限亦變得愈來愈模糊。在時尚界，unisex設計愈來愈多，跨性別的模特兒亦開始出現。

在社交媒體上載了一張留著短曲髮，穿上格子襯衫並手持滑板的相片。（IG@nathanwestling）

今日，曾為不少大品牌以及雜誌合作的模特兒Natalie Westling在社交媒體上載了一張留著短曲髮，穿上格子襯衫並手持滑板的相片，社交媒體名字亦已改為Nathan Westling。他透過與CNN的透問向大家宣佈成為跨性別者。

這位年僅22歲的模特兒2013年時在Marc Jacobs的時裝秀出道，在女兒身時曾與CHANEL、Alexander Wang、Saint Laurent Paris、Dior等品牌合作。數年前與Carly Moore為雜誌《Dazed and Confused》拍攝的封面照亦令人留下深刻印象，當時他與Carly Moore接吻，其中一人亦以赤裸上半身的形象示人。

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Nathan Westling已服用了六個月睾酮素，聲線及體格都更男性化。他在與CNN的訪問中提及，現時十分享受被人稱為「先生」，並指自己過往的生活就像是載上了面具般。他更表示正在等待長出鬍子並希望在末來進行胸部手術。

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