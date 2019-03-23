【日本職人】花十年研發和紙牛仔褲　千年國粹變出冬暖夏涼牛仔布

市面上牛仔產品數之不盡，你會以甚麼準則去選擇心水的牛仔產品？價錢相宜、品質產地、抑或是款式設計？ 倘若你是追求品質之人，對於日本牛仔相信絕不陌生。日本岡山縣兒島是生產牛仔布料的集中地，加上日本仍存在以古老織機（りきしょっき）生產牛仔布料的工廠，令當地牛仔布愈見珍貴，質素亦不是快時尚中的各種牛仔產品可以比擬。 除了上乘布料外，也有日本職人在傳統中尋求創意，研發全新布料來製作牛仔褲。

現時牛仔產品可說是大家衣櫥中不可或缺的單品，亦是十分容易搭配的衣物。不過，牛仔衣物本是用於工作服，因此十分厚實，有耐磨、耐穿的特性。牛仔布與和紙，驟眼之下是兩種截然不同的物料，前後結實厚重；後者卻是輕盈透薄，但當兩種如此不一樣的材料結合在一起，會產生怎樣的火花？

（黃寶瑩攝）

來自日本的職人Hiro Yoshikawa就花上逾十年時間創作出和紙布牛仔褲，把這兩種南轅北轍的物料拉在一起，創造出獨特的獨特的牛仔產品。

和紙是日本的傳統工藝，有數百年歷史，更在2014被列入聯合國教科文非物質文化遺產。在傳統和室成長的Hiro Yoshikawa發現到和紙冬暖夏涼的特點，啟發了他以和紙結合牛仔布料的想法，創造出同樣具有冬暖夏涼、輕量乾爽特點的牛仔布。是次，他與Chevignon合作，推出屬於香港的和紙牛仔褲及牛仔外套。

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Hiro自2003年起開始研究將日本手工和紙植入牛仔布的方法。單單是研究和線，已花上了七年時間。他堅持以較有質感的6號線去制作和線，惜6號紗線的生產難度較高，因此研究過程需花上不少時間。布料亦用上以力織機織成的高級日本牛仔布，問到日本高品質牛仔如何製成：「製作牛仔布與煮食一樣，有一個『食譜』，他們會嚴謹遵從每一個製作過程，而且過程中不會使用化學物料，只用天然物料加工，才能造出高級感。」而他的自家品牌Washi，這名字正正是日文和紙的意思。

除了自家Washi出品外，早前Hiro跟法國牛仔褲品牌Chevignon聯乘，推出一系列日法合作的和紙牛仔褲，當中最令人驚嘆是洗水和破爛技術，跟頂級純綿牛仔褲無異，可謂巧奪天工，可見Hiro對鑽研牛仔布物料的用心。香港人總愛說「人生有幾多個十年」，十年不是一段短時間。Hiro願意用上十年去研發皆因牛仔是他的生命，「做自己覺得好的事情」就是令他可以堅持如此多年的原因。

日本人專心致志的做事方式，確是十分令人敬佩。

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