【日本職人】13代人堅持「唐津燒」粗糙美感　高價背後的陶藝精神

在日本，生活在關西地區的人將陶瓷器叫做「唐津物」，唐津，位於日本九州北部，「唐」指中國，「津」有港口之意，在古代，這裏是前往中國的港口。中里家族作為唐津燒陶藝派系的代表家族，其第12代傳人中里無庵曾被授予「人間國寶」的稱號。我們採訪到中里家族第13代陶藝家中里隆和他的兒子中里太龜。

手作職人中里隆（一条 ）

隆太窟

中里隆老先生現年78歲，是12代中里太郎右衛門（中里無庵）第五個兒子，受家族影響，走上製陶之路，於40多年前創立「隆太窯」。陶瓷器作為生活用品，並不罕見，在日本百元店就可以買到。然而，中里隆做的杯子，一般價格在50萬日元左右（約港幣2.9萬），比百元店裏的價格高出近千倍。在被問到差別在哪時，中里隆笑瞇瞇地說：「歸根到底，還是與我們這些手工職人的生活態度、人生價值觀，有着很大的關係。但我不大會去說這些，也就是在喝了酒之後才會去聊。」

從小在父親的窯邊玩耍的中里太龜，大學畢業以後，重新回到這裏，正式開始製作陶瓷器。他在父親的指導下，接觸轆轤車，跟學徒一樣，修行、練習，用了3年的時間，才掌握這門手藝。關於創作理念，父子倆不大討論這些，但卻有着同樣的想法：陶瓷，不是裝飾品，而是生活用品。

希望它們是能讓大家更愉快地用餐、吃得更香的器物。就是為了插花時，讓花兒顯得更美麗而誕生的。 中里太龜

手作職人中里太龜（一条 ）

現場

每一個線條、圖案都是這13代日本人的心血！按圖看看這些唐津燒作品及製陶現場▼

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