東京奧運50款運動圖形設計　廣村正彰以簡約線條帶出運動動態

東京奧運將於2020年舉辦，數月前日本以不同國家為題材設計了一系列和服，套套都美輪美奐，不禁令人驚嘆。 早前已踏入開幕倒數500日的階段，公佈了火炬設計以及各項運動的圖形設計。

2020年東京奧運火炬呈櫻花形，部分原料來自311大地震的廢料，並由吉岡德仁設計。而圖形設計由日本平面設計大師廣村正彰操刀，共有五十個圖案，涵蓋比賽中三十三項運動，即代表部分運動項品有多於一個設計。圖案分為有框及無框兩種，無框圖案會用於門票、海報及周邊商品上；而有框圖案則會用於地圖、指南等較具功能性的地方。

是次設計以線條為主，用上簡單的線條勾勒出四肢，再繪畫出進行運動時的動態。廣村正彰花了接近兩年時間設計，並指「我嘗試以圖形去展示不同運動的美態，同時尊重日本設計業先驅在1964年東京奧運留下的精神。」

雖然在1948年倫敦奧運會上已有少量的運動圖形出現，不過，第一次推出一整套的運動圖形是在1964的東京奧運，是次設計亦是以當年設計作為藍本。

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如此重任交由廣村正彰出手，當然不無原因，他於1977年從武藏野美術大學畢業後，在著名設計師田中一光（Tanaka Ikko）的工作室工作了十年。在1998年他自立門戶創辦了自己的設計工作室Hiromura Design，其工作範疇甚廣，包括Loft百貨公司、京都9小時膠囊旅館、東京工藝大學、津田塾大學、名古屋城本丸御殿、Science Centre World Summit、鐵道美術館等，由平面設計到標識系統都曾涉獵，設計風格同樣以簡潔為主，一貫日本設計的風格，以寥寥幾筆就能充分地表達出圖形的重點，並留下深刻印象。

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