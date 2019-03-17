Sacai、MADNESS先後聯乘　Native Sons從美式街頭走向高端時裝

說到本地MADNESS和日本Sacai的共通點，大家未必可即時想得到，原來兩者的共通點就是曾跟隨美國眼鏡品牌Native Sons的聯乘。

Jackon Pollock式滴畫圖案和太陽眼鏡，是Sacai FW19的重點。（Vogue）

太陽眼鏡早已是各大時尚品牌爭奪的重要市場，不過與其自己花時間與精神開發產品，倒不如找別人代工製作，除了方便快捷外，更可以借聯乘之名來增強人氣，可謂雙贏。

早前巴黎時裝周，Sacai FW19系列令人留下深刻印象的，除了向美國藝術家Jackson Pollock紐約工作室布滿滴畫痕跡的地板作致敬的抽象圖案外，模特兒臉上架著的太陽眼鏡，則是另一焦點，鏡臂跟金屬耳飾連接在一起，看上來就像是鏡臂再作伸延，是試圖將眼鏡與耳飾合二為一的新嘗試。

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Sacai X Native Sons太陽眼鏡（Vogue）

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這別樹一格的太陽眼鏡原來是Sacai跟Native Sons的聯乘設計，要知道以往能跟Sacai合作的，都是名氣極盛的品牌，由Nike、The North Face、Beats，以至fragment design、Hender Scheme，可見品牌主理人阿部千登勢（Chitose Abe）的眼光。今次被選中的Native Sons，當然不是名不經傳，然而這美國眼鏡品牌的往績，卻跟High Fashion不太接近，反而與街頭、機車、次文化密不可分。

Sacai主理人阿部千登勢和Pharrell Williams一同戴上Native Sons出品。

談Native Sons，就要先說幕後主腦人Tommy O’ Gara，要談Tommy，那就要先說他昔日舊品牌Dita。Tommy曾是Dita的創作總監，早期品牌的設計走Classic美國風皆出自他的手筆，至於交由日本職人生產也是其主意，可謂由外到內都是頂級的眼鏡品牌，不論是向愛因斯坦致敬的E = mc²、文人風味的New Yorker、還有取材自鬼才攝影師Terry Richardson常用眼鏡款式的設計，以及跟Undercover、visvim的聯名，令品牌贏得大量人氣。

Native Sons主理人Tommy O’ Gara（Visual Culture）

可惜的是Tommy最終因種種原因下離開了Dita，而留下來的Jeff Solorio與John Juniper逐為Dita轉向，投身高端設計行列，如需時八個多月，並花320個步驟製成的眉鏡Stateman系列，將品牌價值向前推進一大步，二人跟High Fashion市場愈走愈近，為Thom Browne代工眼鏡系列叫好又叫座，其中一個中金型號TB-011，贏得眼鏡設計獎項之餘，更是千金難求，在Dita精細工序製作下，等待是唯一購入的方法，快則大半年，慢則可達年多、兩年之久，長長的waiting list令Dita染指High Fashion界取得空前成功。

為Thom Browne製作的TB-011是Dita邁向High Fashion重要里程卑（Thom Browne）

離開Dita，並不代表Tommy離開眼鏡業。他來到其最愛的國家日本，並在有眼鏡之城之稱的福井縣成立眼鏡工場the Light Co.Ltd.，先是為日牌Neighborhood製作眼鏡，繼而再跟Neighborhood主腦人瀧澤伸介一起創立Native Sons，以他們最愛的二次大戰後的美國風格為基調，2012年發表首個系列就以Beat Generation為主題，向Jack Kerouac、J. D. Salinger、William Burroughs等美國著名作家致敬。

對Tommy來說，Native Sons只是其眼鏡皇國的第一步，之後他跟美國唱作人John Mayer合作，把已停產的法國眼鏡老字號Max Pitton重見天日，將法國經典設計，配合日本職人的手藝，加上日穿夜穿full gear visvim的John Mayer潮流Icon人氣，Max Pittion成功是意料中事。

到了2017年，Tommy再有新動作，他帶來另一品牌Julius Tart Optical Enterprise，看到「Tart」這字，相信會觸動Vintage愛好者的神經，事關這個因James Dean、Johnny Depp都曾戴上而為人熟悉的50、60年代美製眼鏡老字號Tart Optical Enterprises，早已停產多年，原版美製的在拍賣網、古著店的售價持續高企。而作為經典眼鏡愛好者的Tommy，一直熟讀Tart Optical Enterprises歷史故事，雖然一直有不少人希望取得Tart家族正式授權將之復刻，但卻只聞樓梯響，期間甚至出現自稱為Tart的商品。最終，Tommy成功得到創辦人Julius Tart的甥兒Richard Tart首肯，他是至今這家族唯一的後人，在真心誠意和認真製作共同打動下，令到最接近原型的Tart眼鏡再現人前，Tommy以現代化機械造出最接近50年代原型的模樣，這是那些冒牌Tart無法比擬的。

Tommy重新推出絕版多年的美國眼鏡品牌Tart（Visual Culture）

不論是哪個品牌，復古無疑是Tommy對眼鏡設計的美學根源，他是希望還原當時歷史的精神面貌，所以今次跟Sacai合作下的Fashionable設計，可謂他的一個小突破。過往跟他合作得最頻密的，原來不是一眾日牌，而是香港的MADNESS。眾所周知余文樂是眼鏡迷，他在《春嬌與志明》系列電影中的四眼仔造型，亦是令他演藝事業更上一層樓的重要元素，所以其個人時裝品牌MADNESS除了衫褲鞋襪外，眼鏡同樣是不可或缺的一環，曾推出Crossover眼鏡有Yellows Plus和H-Fusion這兩個日本眼鏡品牌，不過兩者只屬一次性合作，相反跟Native Sons卻先後帶來四款設計，看來關係極之良好。

余文樂品牌MADNESS多次跟Native Sons合作（網上圖片）

對Native Sons來說，要開拓新市場新風格，跟Sacai合作無疑是絕佳的嘗試。每次Sacai推出聯名單品都極速售罄，且看日後這系列眼鏡正式面世時，又會否引來搶購熱潮。