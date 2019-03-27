【New Balance】千系1500三十周年　英製紀念版重看被遺忘的經典

歷史上「千系」的New Balance，一直都是波鞋文化中，象徵科技與高質量的代名詞。

New Balance 1500「Anniversary Pack」。（New Balance）

提起New Balane「千系」運動鞋系列，雖然好些人總會首先想起1300型號，但其實1500一樣地位超然，同樣具備出色緩震系統技術和舒適度極佳不在講，作為New Balance目前千系家族中唯一「Made in England」的鞋款，更是它備受資深波鞋人推崇的重要價值，而這款誕生於1989年的經典鞋款，今年就不知不覺踏入30周年了，關於它的基礎歷史知識，你又略知一二嗎？

1500原創人Steven F. Smith。（sneakerfreaker）

New Balance 1500當年的宣傳廣告。（StockX）

回顧整個80年代，‘sneaker race’絕對是那個時代波鞋工業發展之主調，各大運動品牌都投入大量資源開拓新市場，研發新的科技系統和球鞋型號，在激烈的「軍備競賽」之下，好些優秀的球鞋順應而生，Nike方面故知然有air Max系列， Reebok 1989年則開發了Pump充氣系統，同年間，New Balance就開發出1500型號，設計它的師匠，正是有份參與574和997型號設計的Steven F. Smith。在舒適度方面，1500令人留下印象深刻的地方，固然是其ENCAP中底技術，這種由PU物料，包覆EVA的複合式高緩震組合設定， 一方面既提供緩震，亦能夠為鞋子起到支撐作用，如此雙重功能，在當年的確是領導群雄的尖端科技。

ENCAP中底技術解構。（YouTube）

英製1500令這個型號浴火重生。（The Sole Supplier）

不過，1500的發展史並非一帆風順，由於它的鞋型和鞋表裝飾設定，都和當時普遍的其他NB型號明顯不同（例如鞋兩側的品牌標記N Logo，其尺寸大小，就一反常態地刻意做得較細），使初代美國生產的1500美國國內市場銷量一般，叫人意外。幸好New Balance管理層的一個高瞻遠矚之決定，才令到當時備受質疑的1500浴火重生。當時品牌管理層認為1500雖然在美國市場銷情不似預期，但在歐洲地區依然大有作為，如是者他們就將1500美國廠房，遷移至英國Cumbria區Flimby Factory ，打正「Made in England」的旗號，並迅即在歐洲地區大受歡迎，未幾熱潮更傳播至日本，最終更返攻回一度放棄它的美國本土，在全世界大受歡迎之餘，也吸引了Junya Watanabe、STARCOW、SOLEBOX 、Colette 、Provider 、24 Kilates等知名潮流單位合作，進行Collaboration，成就出一對又一對超經典。

位於英國的Flimby Factory。（hypebeast）

與Junya Watanabe的聯乘合作。（網上圖片）

「Anniversary Pack」M1500OGN HK$1,799。

為慶祝1500的30歲生辰，New Balance方面今年就隆重其事地推行名曰「Anniversary Pack」的慶祝企劃，推出兩對向1500致敬的限定鞋款，第一對是M1500 OGN，原用1989年OG初版本作基調，以藍色Tone作為鞋履主體，結合Nubuck皮革與尼龍網布製作，繼而配備舊化米黃色中底，原汁原味地呈現30年前的英製M1500風味，資深Die-hard粉絲最是喜歡不過。

至於「Anniversary Pack」系列另一款別注則是採用白 × 海藍配色的1530型號，它可是1500的進化型號，鞋身設計大體相同，也同樣配備皮革面料，但最大分別則是中底部份改為REVlite系統設定，既大大減輕了鞋身重量，卻又仍然保持跑鞋的經典美感，的當是一趟完美的新舊結合。

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