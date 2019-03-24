【SOULIVE專訪】造工精良絕不能夠成為賣點　探討日牌的何去何從

並非因為大家「崇日」，而是日本品牌那種無論在選料、造工以至包裝上的精益求精，實在叫人心悅誠服，這種水平技藝，無論是放諸於亞洲還是西方歐美，都叫人拍案叫絕，實至名歸。 然而，在世界各地皆一致推崇的背後，日本職人們又如何看待自身的服裝工業呢？是引以自豪地沾沾自喜？還是安份守己、沉着應戰呢？透過早前與日牌SOULIVE的代表的訪談，大家應該能夠從箇中窺探一二。

早前SOULIVE設計和事業部代表大森友（左）就應本地日系時裝店WANDER KAGU主理人Wyman邀請，出席見面活動。（攝影：黃寶瑩）

在場展示了一系列SOULIVE今年的最新服飾設計。（攝影：黃寶瑩）

「傳統」只是我們日本服裝製作文化的一部份

和中華文化一樣，日本傳統工藝千變萬化，有唐織、西陣織、和紙、友禪染、日本人形、蒔繪等等各種不同之藝術形式，不過近代尤以藍染和襤褸這兩大工藝最受外國人注目，一來岡山縣的牛仔褲文化，近數十年來一直爐火純青；而從上個一、兩個年代開始，對藍染Indigo技術的追求和探究，更不局限在牛仔褲品牌之內，一眾時裝品牌也對它情有獨鍾，不但致力開發藍染技術到牛仔褲以外的布料之上，更將另一種與之相關的傳統工藝，來自青森縣的襤褸Boro，一併帶到21世紀的時尚世界中去，當中最具代表性的人物，首推中村世紀、吉田克幸、辻健二，和一眾KAPITAL的設計師們。

日本藍染工藝源遠流長。（網上圖片）

日本藍染當中可細分為22種色澤。（網上圖片）

但值得留意，這羣日本服裝設計師，所提倡的舊傳統、舊工藝價值，其理念和方式，往往並非一成不變地將舊工藝品，重新仿製一件出來就了事；亦沒有認為物事總是新不如舊的意思（雖然經他們的推廣後，藍染類製品和Boro才的確於古着市場中活躍過來），實情剛好相反，他們均認為舊工藝非但不會與新潮文化格格不入，更鼓吹將「新」與「舊」元素結合起來，近年日系服飾中，被人趨之若鶩的藍染刺子繡Sashiko西裝褸、劍道袍Kendo棒球褸、和印有腰果花Paisley Patchwork的襤褸‧‧‧‧‧‧種種非傳統，「異形」一般的衣服，正正是「新」、「舊」互動出來的成功例子。

西方意味頗高的腰果花圖案，近年一再出現在日系藍染服飾之中。（攝影：黃寶瑩）

內襯上的細節設計，一直是SOULIVE的特色標記。（攝影：黃寶瑩）

正是因為大家的平均水平太高，才構成了日牌其中一大發展障礙，當真意想不到。（攝影：黃寶瑩）

問到SOULIVE設計和事業部代表大森友，何解近代日本品牌總愛借古「創」今，總愛在新穎服飾之中，或多或少地加入舊有工藝元素，文質彬彬的他就認為，如果從藝術的觀點角度出發去解讀的話，這是因為近代時裝設計已接近飽和狀態，世人實在很難再單純從「新」元素之中，天馬行空地創作出新東西來，而同樣地，若果品牌只懂依循昔日傳統去造衣服，長遠也是沒有出路可言，唯有從歷史借鑑，以「舊」帶「新」地設計新理念和新事物，這樣才是時裝設計的可持續發展之途。

SOULIVE配飾單品。（攝影：黃寶瑩）

「不過這不是最主要原因」大森先生如是說：「真正關鍵，在於日本各大品牌、各大工場以至每位設計師、每位職人的平均水準，都已到達很高水平所致‧‧‧‧‧‧」他強調這絕非炫耀自身文化的風涼話，而是日本品牌鐵一般所要面對的問題：

「的確，在日本國外，許多消費者都對日本製品推崇備致，認為哪怕是一件簡簡單單的Pocket Tee，我國職人都能夠法度嚴謹地，於用料、紡織、剪裁以至車工上考究起來，從而製作出一些在世界各地都並不常見的優美作品，對於得到大家的認同，我們當真十分感激。」

「然而，對於日本國內的消費者而言，就並不是這樣的想法，並非他們覺得日本貨不好，而是相反地能夠乎合他們要求的本土品牌，根本就成千上萬，用料優厚，造工精嚴的服飾產品，基本上每個品牌、每位職人都能夠造到，外國人珍而重之的日製Pocket Tee，在日本國民眼中就只是平常不過的基本Item，堪稱『一街都係』。既然大家的平均水平都同樣地高，品牌彼此之間，或者是從消費者眼中，就很難透過造工上的分野去辨別高低‧‧‧‧‧‧從另一個角度看，即是大家都無特色可言。」

日時裝牌近日在世界各地廣受推崇。（The Hundreds）

Indigo MA-1 Jacket是SOULIVE的「叫糊」創作，最標誌性的了。（SOULIVE）

探索藍染與尼龍的關係

如是者，日牌要在他們國內市場發展起來，就一定要研發出「用料優質、造工精湛」以外的其他賣點，而將東洋舊有工藝植入至新潮服飾這種製作技巧，近年就很受各大日牌創作者重視，其國內消費者也覺得十分新鮮。所以作為JAPAN BLUE CO.,LTD.旗下（即MOMOTARO桃太郎的母公司），創立於2014年的SOULIVE，至誕生以來，其設計團隊就一直在思考如何新舊結合的相關問題，在不斷探索與反覆試驗後，終於成就出好些出色設計，當中最經典者，首推一系列藍染製MA-1 Jacket，夾克以1950年代初版的MA-1為原型，採用美國化工公司DuPont的Nylon 66尼龍物料製造，本來就頗具特色，但更吸引是衣身面料之上更創先河地加入藍染元素，內襯部份也加了印有腰果花圖騰的藍染布塊，新鮮度十足之餘，也盡見造工上的創見和匠心獨運：

DuPont Nylon於1995年的廣告。（Flickr）

在化學領域和實際應用上，Indigo料乃是一種鹼性物質，而尼龍則是酸性物，兩種性質相反的物質結合在一起，就會產生「酸鹼中和」的化學反應，此時彼此不但會消失原有的酸性和鹼性特性，更會產生鹽類和水化作用，所以在一般情況下，Indigo實在很難被染色在尼龍之上，每當遇上，它只會迅速化解成水份，然後脫落。

但SOULIVE製作團隊之處在於找到上述問題的解決方法，通過在染色時同時進行溫度加熱和精準計算的拉扯和收縮工序，從而大大減慢了「酸鹼中和」的速度，從一瞬間，延長至數年的時間，大森友：「製作這MA-1之時，我們只是希望將Indigo脫色的速度大大減慢而已，從來並無想過要阻止它脫色，只因色落從來都是藍染服飾最引人入勝的一部份，透過穿衣者自身生活的經驗，來為衣服增添色落的變化和痕跡，既是獨一無二，也具故事性」想來這種精神與理念，就是日本時裝一大核心價值，並非只有用料優質，造工細精而已。

WANDER KAGU

鰂魚涌英皇道1065號東達中心405室

除藍色外，以Nylon 66製作的軍事風服飾今年開始亦推出其他顏色版本，這件為Liner Jacket。（攝影：黃寶瑩）

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