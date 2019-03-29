【Art Basel】日本雕塑藝術家Haroshi　滑板木材重塑搪膠公仔

作為一年一度香港藝藝界之最強盛事，Art Basel Hong Kong 2019今日正式舉行，來自世界各地各式各樣的頂尖藝術作品，將會雲集香港會議展覽中心，而作為玩具文化的收藏家、愛好者，今屆有一位Artist的作品就很值得關注，他正是日本雕塑家Haroshi全新打造的一系列Sofubi搪膠公仔，將鹹蛋超人、巴魯坦星人等經典動畫角色，6、7、8、90後的集體回憶，以別樹一格的藝術方式製造，逐漸被潮流界關注和推崇外，也成為今次Art Basel的一大必看藝術品。

今屆Art Basel展示Haroshi全新一批Sofubi搪膠公仔藝術作品的Nanzuka Gallery。（攝影，黃沛鵬）

Haroshi本尊，留意他身後的層層交疊的木滑板。（網上圖片）

雖然Haroshi全新一批Sofubi搪膠公仔藝術作品十分矚目，但其實Haroshi並不是以這類玩具公仔起家的，相反木製品才是它的至愛。年青時本任職珠寶首飾製作，卻又總是興趣乏乏，相反對滑板運動卻又沉迷得不能自拔，如是者在朋友鼓勵之下，Haroshi就嘗試以滑板為靈感主題，創作一系列藝術品，起初只不過純粹自娛，誰不知愈做愈起勁，大受歡迎，其後更索性辭去珠寶技師的工作，全職成為雕塑藝術家。

將滑板挑成握手形式，並挑空十央部份，難度委實極大。（Highsnobiety）

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那麼Haroshi超初是如何以滑板製作藝術品呢？說起來當真令人嘆為觀止，首先他會從各大工場，收集廢棄的木製舊滑板，之後就逐一拆卸其滾軸，繼而將多塊木板交疊在一起，為各層板塊（特別是邊緣位置）進行染色。經過多重上色工序後，Haroshi就會利用強力膠水，將七彩繽紛的木板黏合在一起，並進行立體切割和雕刻，以手製方式，將木塊製作成骷髏頭、心形、「中指手」、和一系列具非洲風味的玩偶等等，別具潮流度之餘，亦優美精緻，以Recycled Skateboard作為主物料更別具環保意義，使他出道短短數年就蜚聲國際，就連街頭大戶HUF也力邀他進行聯乘合作。

展示在今屆Art Base會場l的Haroshi Sofubi搪膠公仔。（攝影：黃沛鵬）

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不過上述的純木雕藝術品並非Haroshi於今年Art Basel Hong Kong，相反結合Sofubi搪膠公仔元素的才是。為繼續探索「回收再用滑板木雕塑」的藝術界限，Haroshi近年作出了一些前所未見的新嘗試，有見近年復古風味極強的搪膠公仔在街頭藝術領域上大行其道，就別出心裁地將流行的Sofubi與自己擅長的木雕工藝相結合，以搜集回來的搪膠公仔：如鹹蛋超人、巴魯坦星人、惡魔人、鐵甲萬能俠等經典動畫角色作為主體，繼而在頭部或四肢部份，改換成Haroshi馳名的滑板木雕塑版本，如斯將木材與搪膠相互結合，製作成多件精美藝術品於Art Basel內Nanzuka Gallery內擺放，據說每件公仔定價港幣十數萬，卻經已全部售罄，幸好神秘的買家十分有心，縱然經已購買了這批作品，卻仍然願意將它們暫時擺放在Nanzuka Gallery的展館之中，方便入內參觀的觀眾得以繼續欣賞，親眼見證Haroshi獨步天下的魅力。

Nanzuka Gallery：香港會議展覽中心3樓展覽廳 3C32展區

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