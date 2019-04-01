【Art Basel回顧】三日全爆滿　觀眾人來人往變成場內另類藝術品

三月的香港是屬於藝術的，整個月份都充斥著各式各樣的藝術展覽，包括最為注目的Art Basel。向公眾開放的Art Basel為期三日，門票幾乎每天都售罄。展場內人頭湧湧，不同國藉、不同年齡、不同種族的人，都因藝術而眾集於此地，好不熱鬧。

卞之琳的《斷章》說道：「你站在橋上看風景， 看風景人在樓上看你。 」在觀看藝術作品的同時，你又有否想過自己亦同樣成為了別人的風景？又或者成為了藝術品的一部分？