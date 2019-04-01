【Art Basel回顧】三日全爆滿　觀眾人來人往變成場內另類藝術品

撰文：姚嘉敏
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三月的香港是屬於藝術的，整個月份都充斥著各式各樣的藝術展覽，包括最為注目的Art Basel。向公眾開放的Art Basel為期三日，門票幾乎每天都售罄。展場內人頭湧湧，不同國藉、不同年齡、不同種族的人，都因藝術而眾集於此地，好不熱鬧。
卞之琳的《斷章》說道：「你站在橋上看風景， 看風景人在樓上看你。 」在觀看藝術作品的同時，你又有否想過自己亦同樣成為了別人的風景？又或者成為了藝術品的一部分？
你在看藝術品的同時，有否發現藝術品也在看你？（鄧倩螢攝）
大家一起靜靜地，仰頭看藝術品。（鄧倩螢攝）
站在裝置作品前靜思的人，就變成了看椅子的人。（Art Basel）
管道另一方的你，也是一件有趣的藝術品。（鄧倩螢攝）
雖然不盡相同，但人們就像完全融入到虛幻迷離的多媒體作品中。（Art Basel）
倒轉了的到底是是人群，還是建築物？（Art Basel）
黑白衣衫的觀眾，不知不覺成了這拼拼貼貼作品的一部份。（Art Basel）
穿梭於兩座雕塑之間，人也變成另一座雕塑。（Art Basel）
這頂Beanie帽對這位先生來說實在太大了（Art Basel）
到底穿上Full Gear Off-White的猴子人，是觀眾還是行為藝術？（Art Basel）
遠看時，人們就像排隊登上氫氣更飛船般。（Art Basel）
米白色的外套成為了畫布的一部分，顏料在畫布上凌亂地散開。（鄧倩螢攝）
繽紛色彩畫作前的繽紛衣衫，人畫合一。（Art Basel）
黑色的畫布上的粉紅色塗鴉，蔓延到黑色的衣服上。（鄧倩螢攝）
畫內的婦人與畫外的婦人相映成趣。（鄧倩螢攝）