【插畫】誇張色調異想世界　與大自然重新聯繫靈感源自經典Wally

色彩繽紛的異想世界，是英國藝術家George Goodwin為作品設計的古怪場景，盼望從中帶出人類與地球之間的關係，並引領我們與大自然重新聯繫。

英國藝術家George Goodwin的異想世界（網上圖片）

基於Goodwin對大自然及科幻小說的熱衷，他繪製了仔細及充滿活力的畫面，利用輕鬆幽默的方式繪畫，目的就是指望觀眾能夠與作品互動，讓他們從中自行觀察其意義。Goodwin於Plymouth College of Art修讀，更在訪問中表示，就讀大學首兩年，他卻畫出令人毛骨悚然及幾乎完全淨色的畫面，並從生活中汲取靈感，積極嘗試提高整體繪畫技能，可惜那些作品，卻讓他迷失了自己。

奇怪的人物角色，它們擁有誇張四肢。（網上圖片） 後來，Goodwin從某一夜驚醒，開始創作一些奇怪的人物角色，它們不但擁有誇張四肢，實際上想透過這種方式，讓人物角色變得更愚蠢，同時亦十分逗趣：「這是另一個彩蛋，在某種意義上，畫作亦暗中傳達我們對地球所做的事情。」另外，觀看書籍是他的創作養分，使設計出充滿童趣的插圖，與傳遞根深蒂固的訊息，更透露插畫靈感，卻是來自童年時代的《威利在哪裏？》（Where's Wally）。

英國藝術家George Goodwin的作品（IG@omgidrawedit）

我喜歡顏色，但卻很害怕它。 英國藝術家George Goodwin

「我非常痴迷奇怪與平凡的物體，因為總是可以隨機在作品中插入。」他表示有時候整幅插畫，都會受到一個物體而啟發，就像其中一幅作品般，從溜冰鞋開始構想，但最後的成品，只有一些細小的溜冰鞋，你絕對想不到，它們竟然是這件作品的根基。

澳洲插畫師Marc Martin的《A River》（網上圖片）

Marc Martin的《A River》，是Goodwin對自己的形容，他對這位曾跟《GQ》、《Luxury Travel》合作的澳洲插畫師創作甚有感覺，認為在滿佈叢林的場景背後，藏着巨大的影響和靈感，而他的瘋狂大腦，卻一直出現充滿愚蠢的想法，整天專注圍繞著幽默和人性的呈現。

這位藝術家的作品，不但傳播着社會問題，亦同時讓我們走進荒誕離奇的異想天地。

【周五心意運動．讓#心意成為眼和耳】您捐一份$50晚餐錢，已可資助殘障家庭的子女用知識改變命運，即到「01心意」平台捐款支持【香港傷健共融網絡】殘障家長子女支援計劃