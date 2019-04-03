【ERKN.】英倫新晉皮鞋　時裝味設計贏得日本文青、古著友大愛

提到英國製鞋工業，許多人立時會想起他們源遠流長的皮鞋工藝，然且無論是Goodyear Welt、Norwegian Welt、有Brogue無Brogue，定還是Oxford、Wing tip或Longwing也好，英倫皮鞋整體風格，總給予人經典、斯文的專業形象，士紳風韻有餘，優閒和潮流意味卻不足，於這個街頭風主導的世代裡，的確頗為「蝕底」。

QUILP × Tricker's皮鞋，就憑藉特異的鞋楦來為英國皮鞋工藝寫下新一頁。（QUILP）

然而，以上看法只是一般局外人的誤解，英國皮鞋之當前發展，可謂新潮之極，John Lobb及Tricker's等百年老牌如何推陳出新，今日就不作多談，反而想告訴大家的，是當地新興品牌其實同樣矚目，例如ERKN.這品牌，在港雖然名不經傳到一個點，但憑藉新潮理念和精細造工，早已漸漸在日本強勢崛起，鍾愛發掘新潮品牌的朋友務必關注。

正是由於產量少，銷售點亦少的原故，使到ERKN.尚未被坊間普羅大眾所認識，但對見多識廣的資深皮鞋愛好者而言，卻漸漸綻放光芒，特別是時裝品味總是先之先覺的日本人而言更是如此，ERKN.的作品早已深受當紳士、古着和文青界別人士歡迎。

那麼ERKN.究竟有何引人入勝之處呢？其實它的鞋款設計並不多，可以說是十分之少，就只有數個型號而已，但正是這幾個貴精不貴多的款式，就足已令人一見難忘，最注目的型號首推Article 002（ERKN.的鞋款其名字都十分簡單），事關它可謂集兩大經典鞋款的精髓於一身，鞋面既有Clarks Wallabees的方頭Split-toe結構，整體鞋形輪廓，更包含一種仿如法國PARABOOT的點點笨拙感和古典風，委實與PARABOOT名作Michael有着異曲同工之妙，不同之處是鞋身相對條長一點，鞋帶孔Eyelets亦增加至3個（PARABOOT Michael就有2個），結合凹凸感更加明顯的EVA楔形鞋底，防滑耐用之餘，亦表現一種機能性的感覺，要知道生處一個街頭風、機能風當道的時代，傳統皮鞋工藝也應該因時制宜地，或多或少的加入當代潮流氣息，這與其說是一種折衷，倒不如說是一種變通。

PARABOOT Michael。（PARABOOT）

高筒Article 001。（ERKN.）

高筒Article 001。（ERKN.）

而除了低筒版Article 002外，ERKN.尚有高筒版Article 001，除了鞋身增高了之外，可供選擇的顏色（Black、Brown）以至的皮革物料（Italian Muflone Leather、Italian Rois Leather）都一模一樣，就連價錢均完全相售，盛惠£320英鎊，打破高筒鞋總是比低筒鞋來得昂貴的約定俗成，十分「抵玩」。至於球鞋方面，ERKN.近年也開始小試牛刀地，製作出一對名為Runner的麂皮波鞋，雖然同樣Handmade in Italy，但說實話外觀卻頗為老土，完全比不上他們主打的皮鞋系列，唯一優點就是售價相對便宜一點而已。

ERKN.

www.erkn.co.uk/

Runner波鞋（ERKN.）。

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