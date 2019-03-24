【John Lobb】Hermès的皇室御用工藝　解說百年皮鞋「百子櫃」

為了一雙好鞋你可以等多久？也許……提早三十分鐘點點線上商店、逛街三顧茅廬、或是排隊等上半天、一天甚至是一星期，我想這都是大家聽過的等待，那麼……為了一雙好鞋等上九個月你覺得如何？又或是等上一百五十年，會不會太誇張？

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也許有點超現實，但是 John Lobb 就是這樣的一個具有強烈「時間」元素在內的鞋履品牌，倒回 1851 年，21歲的品牌創辦人 John Lobb 先生離開英國西南部 Cornwall 的家園前往倫敦準備展開人生的新旅程，與眾不同的是，他是穿上自己製作的鞋履徒步走了三百英里才抵達倫敦，經歷一陣打拼（事實上，是去了澳洲一趟），在 1866 年於倫敦攝政街開設品牌首家專賣店，憑藉精緻的鞋款和純熟的製鞋技巧，成為當時炙手可熱的知名鞋匠，並為歐洲皇室貴族提供訂製鞋履服務，如今屬於Hermès集團一份子的John Lobb 擁有為人所稱道的頂級製鞋工藝，在英國諾咸頓（Northampton）工作坊中誕生的每一雙成鞋，都採用190道工序製作，延續經典製鞋工藝。

品牌為了今年三月與台灣紳士精品店OAK ROOM的合作，John Lobb亞太及中國區總監Nicholas Holt也從香港到台灣響應，他表示:「近年，隨着市場對頂級靴子和鞋履的需求不斷增長，加上台灣顧客追求優質傳統以及擁有悠久歷史的品牌，因此John Lobb不斷在全球擴展業務，進行多元化的發展，從中取得重大的成功。與OAK ROOM的獨家合作，相信將會讓更多台灣紳士了解手工的美好，將品味自然融入於生活中的每個角落。」促成雙方合作機會的重要推手Robin也說:「鞋子是男士最容易忽略的細節，而John Lobb充滿工藝細節的鞋款，都能為男性們增添更多的高品質選擇。」

John Lobb 給我的印象就是百年經典鞋履品牌，那麼從 John Lobb 品牌總監的角度來看台灣當地的用戶們又是什麼模樣呢？Nicolas 說了「台灣市場的消費者對於鞋款擁有豐富的知識，像是皮革、面料、工藝等等都相當的要求，除此之外，對於呈現自我特色的方面也十分着重，而這也是 John Lobb 的一大特色，我們在 Ready to Wear 以外，擁有多樣不同的材料可以進行 By Request 訂製服務，甚至還能夠進行更高階的 Bespoke 進行全面客製的服務。」

品牌歷史是我們的重要資產，我們會不斷重溫經典的面貌。

經典的 Lopez 樂福鞋（Loafer Shoes）是 1950 年的 John Lobb 作品，以一位訂製鞋的客戶為名（KEEDAN提供）

今日的 John Lobb 鞋履被奉為頂級鞋款，畢竟百年歷史之中的客戶們各形各色甚至包含了皇宮貴族，但共同之處就是對於鞋款的重視，而這點正是當年二十出頭的 John Lobb 從英國去到澳大利亞再回到英國所練出的一身技藝，從掏金客到威爾斯親王，他跟他的鞋子讓 John Lobb 品牌從倫敦攝政街（Regent Street）的第一家店鋪發展到現在，成為跨海獲得日本、亞太鞋履愛好者的經典首選。

在這些經典面貌之中，Nicolas 也告訴我們「我們希望讓更多人能夠接觸到 John Lobb，藉由 Bespoke 的對話過程，我們跟客戶對話，並摸索着更當代的手法來詮釋鞋履，在此同時 John Lobb 的藝術總監 Paula Gerbase 從豐富的品牌資料庫之中找到靈感，讓來自巴黎工坊的縫線細節成為今年限量版 Holt 的特徵，還有像是更輕量而依然耐用的 Tensile Sole 則與經典的 Lopez Penny Loafer 結合。」

我還記得參訪 John Lobb 工廠的過程，聞着皮革的香味、看工匠一步步製作鞋款，那是最讓人興奮的經驗。

更易彎曲但一樣耐用的 Tensile 鞋底（KEEDAN提供）

品牌資料庫（Archive）聽起來就是一個巨大的鞋牆，然而 Nicholas 跟我們聊到，在 John Lobb 的工廠裏藏有上千個不同的鞋楦，來自各式不同的腳型，但在此之外，品牌資料庫同時還包含了過往的設計資料，以及各種為了製作鞋款而打造的工具，讓工匠們得以理解一百五十年前的工藝面貌，並持續在今日去延續這些傳統工法。

Nicolas 特別向我們指出，Tensile Sole 製程可以說 John Lobb 原廠在經典面貌的維護之下，仍不斷對工藝研發投注心力的具體呈現，在經久耐用 goodyear welt （仰賴工匠手工將外底與鞋身縫合，因為可以換底而具有可以延續鞋款生命的特色）製法之中，帶來更軟更舒服的外底，讓更多新朋友老朋友可以感受到我們的用心。

John Lobb的品牌資料庫（KEEDAN提供）

講究的 goodyear welt 鞋底工法讓 John Lobb 能夠藉由換底來不斷延續穿著下去，成為陪伴一輩子的好鞋。

帶着一百五十年的歷史走到今天，John Lobb 的英倫風情走到了台北 Bellavita 的 Oak Room，「我在2018年夏天與 OAK ROOM 的 Robin 開始討論這次的合作，關於鞋子，我們擁有共同的認識與熱情，這是我們之所以在這裏的最重要原因。」

我們一面保護維持着豐富的製鞋工藝文化，另一方面也不斷留意着未來的風格走勢。

雙扣的孟克鞋（Monk Shoes） William 鞋型是 John Lobb 品牌旗下的經典，由創辦人 John Lobb 之子 William Lobb 所設計並在 1940 年代推出，如今以 Sneaker 風格詮釋的新款依舊流露著傳神的經典線條。（KEEDAN提供）

對於未來，Nicholas 向我們提到「 Contemporary Modern Elegance, 符合當代的現代優雅風格是 John Lobb 最在意的，現在的風格界線已經開始變得模糊，但那也是現時社會的特色，我們也留意到這樣的轉變，並推出了擁有 John Lobb 精髓的 Sneaker 鞋履，這對於從未接觸過 John Lobb 經典鞋履的朋友來說，知道我們有這樣的產品往往是會覺得意外的，未來我們會持續這樣的理念，帶來更多忠於品牌的精神的作品。」

【本文獲「KEEDAN」授權轉載。】

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